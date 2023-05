Demora bilionária e aflição de poupadores à espera das perdas da inflação

Estimativamente, cerca de 1 milhão de ações judiciais estão paralisadas - nos fóruns de todo o País - à espera um norte processual que o Supremo Tribunal Federal precisa dar. A celeuma originária já dura 36 anos. Os processos discutem os expurgos inflacionários aplicados indevidamente pelos bancos, nas cadernetas de poupança, entre 1987 e 1991. Os lembretes são feitos pelo idoso advogado Adelino Soares de Oliveira (OAB/RS nº 18.846), também contabilista e auditor fiscal aposentado da Receita Estadual. Ele é também um dos desiludidos milhões de poupadores brasileiros. Há uma questão processual que o Supremo precisa resolver: um incidente processual aguarda, há mais de três anos, decisão da ministra relatora Cármen Lúcia. Em 11 de março de 2020, entidades ditas "em nome de poupadores" (?) e os bancos protocolaram um aditivo tentando prorrogar por mais cinco anos a suspensão das ações. Desta "proposta" não participaram a OAB, e nem a maioria dos interessados cedeu poderes aos subscritores da obtusa petição. O advogado Adelino avalia que "o colapso só será atenuado se a imprensa divulgar a lentidão e seus pontos obscuros. E se as seccionais da OAB requererem à ministra Cármen Lúcia que promova a retirada da repercussão geral e rejeite a suspensão por mais cinco anos". (Recurso extraordinário nº 626.307).

Dispensa discriminatória

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 4ª Região (RS) considerou discriminatória a dispensa de um trabalhador que estava com câncer na tireoide. Desde 2015, ele atuava na filial da Bunge Alimentos, em Rio Grande (RS), sendo despedido sem justa causa oito dias antes de se submeter a uma cirurgia decorrente da doença. Uma liminar já tinha determinado a reintegração imediata. O trabalhador se recupera bem. Segundo o acórdão, a Bunge não conseguiu provar que a dissolução do contrato não foi discriminatória - o que é presumido para casos de trabalhadores com doenças graves ou que gerem estigma. (Processo nº 0020471-62.2019.5.04.0122).

A opulência

A propósito, a Bunge Limited é uma empresa multinacional de agronegócio e alimentos, com sede em St. Louis, Missouri (EUA). De origem holandesa, fundada em 1818, está presente no Brasil há 115 anos, com 20 mil empregados, sendo a principal empresa do ramo agroalimentar e a maior exportadora do País. Em nosso país tem cerca de 100 instalações, entre fábricas, usinas, moinhos, portos, centros de distribuição e silos, em 17 estados.

O xeque da neutralidade

Charles III será solenemente coroado no próximo sábado como Rei do Reino Unido e de mais 14 Estados soberanos e independentes. Já passaram quase nove meses desde o falecimento (08/09/22) da Rainha Elizabeth II. Treinado durante 73 anos para limitar seu papel ao de representante da nação e afastar-se de questões políticas, Charles quebrará tradições da monarquia britânica. Já antecipou que exporá suas opiniões sobre temas que lhe são caros, como a agenda ambiental.

Desesperança social

A Consolidação das Leis do Trabalho completou ontem (1º de maio) 80 anos. Mas quase 40% dos trabalhadores do País não têm a carteira azul que ela criou. Desde 2015 a informalidade não cai e a maior parte desses 38 milhões de brasileiros já nem pensa mais no registro formal e nos direitos que ele proporcionaria. Uma pesquisa publicada no domingo pelo jornal O Globo revela que "a insegurança em relação à aposentadoria aparece nos relatos, mas não a esperança de alcançar a proteção social por meio da lei.

Impasse em inventário

Recente decisão da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça (TJ-RS) sinaliza a mudança na jurisprudência sobre uma das modalidades mais comuns de previdência privada do País, o VGBL (Plano Vida Gerador de Benefício Livre). Ele é um tipo de seguro de vida individual que, em caso de falecimento, indeniza somente o(s) beneficiário(s) indicado(s) pelo contratante da apólice. Por isso, as quantias não são incluídas em inventário para partilha entre os herdeiros. O julgado em agravo interno - proferido na quarta-feira passada, 26 de abril - manteve decisão monocrática da desembargadora relatora Sandra Brisolara Medeiros. Ela havia determinado, em março último, que a metade dos valores destinados ao cônjuge sobrevivente (que era o beneficiário único nominado no VGBL) deveria ser incluída no inventário de sua falecida esposa. O acórdão considerou que, "por se caracterizarem preponderantemente como investimento financeiro, tais valores decorrem do esforço comum do casal que vivia sob o regime da comunhão universal de bens". Por isso determinou que a íntegra do valor do seguro não tocará exclusivamente ao viúvo. Assim, 50% do valor apropriado deve integrar o espólio para posterior partilha. Não há trânsito em julgado. (Processo nº 5165492-80.2022.8.21.7000).

O dinheiro voltou

Fechadas as contas de abril, da Presidência da República, fica-se sabendo que, entre 8 e 10 de abril - marco dos 100 dias do governo Lula (PT) -, Globo, Band, SBT, Record e Rede TV faturaram R$ 32 milhões da Secretaria de Comunicação (Secom), comandada pelo gaúcho Paulo Pimenta (PT). Ele é jornalista e técnico agrícola e, em 2022, foi o terceiro deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul: 223.109 votos, o maior número da história do PT no Estado. Os R$ 32 milhões custearam 40 minutos de propaganda oficial na tevê aberta. Segundo a empresa Controle da Concorrência, foram 55 inserções governamentais no total. A Globo faturou R$ 11,6 milhões; o SBT, R$ 9,8 milhões; a Record, R$ 6,6 milhões. Para a Band e a Rede TV, tocaram R$ 4 milhões.

Voltas ao mundo

Lula está batendo (7 x 4) Bolsonaro em número de viagens ao exterior, comparados os inícios dos respectivos mandatos. O ex-presidente passou por Suíça, Estados Unidos, Chile e Israel. O atual, agora em 2023, já passou por Argentina, Uruguai, EUA, Portugal, China, Emirados Árabes e Espanha.

Coisas do amor

O prefeito de Araucária (PR) Hissam Hussein Dehaini (Cidadania), de 65 anos, casou na semana passada com uma adolescente de 16 anos. A celebração foi quatro dias após a jovem completar a idade legal para formalizar a união. Dois dias antes do casamento, o prefeito nomeou a sogra como secretária de Cultura e Turismo do município.

O dia é da... sogra