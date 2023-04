E-mail "enviado" por morto é decisivo em ação de usucapião...

Em decorrência da fraude, o usucapião foi agora invalidado em ação anulatória. O casal de empresários foi condenado em litigância de má-fé e também pagará as perdas e danos. O caso também passa a ser criminalmente investigado por Ministério Público e Polícia Civil. A Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina (OAB/SC) foi informada para, querendo, apurar a conduta das duas advogadas que atuaram na ação em que houve a fraude documental. (Processo nº 5004289-47.2022.8.24.0139).

No caso sentenciado esta semana pela juíza Angélica Fassini - que anulou a pândega judicial originária - verificou-se que um homem, representado por sua enteada, indicou à magistrada Janiara Maldaner Corbetta um e-mail para a citação do proprietário dos terrenos. Passando-se pelo dono, alguém respondeu nos autos processuais: desistiu da contestação, e afirmou sua concordância com o usucapião. Posteriormente descobriu-se que, à época da resposta de não oposição ao usucapião, a pessoa "respondente" já era falecida havia dez anos.

Na comarca de Porto Belo (SC), "um morto" respondeu a um e-mail enviado pelo fórum dali e, com isso, ajudou um casal de destacada atuação no ramo imobiliário de Itapema (SC) ganhasse uma ação de usucapião. Os dois valorizados lotes usucapidos (600 m2) - em detrimento de uma idosa de 91 anos, viúva - estão situados no distrito de Perequê, no município de Porto Belo. Eles fazem parte de um conjunto maior em que está sendo construído o empreendimento imobiliário Reserva Perequê.

Nomes nas duas ações

• A proprietária do terreno que foi irregularmente "usucapido" é Onorina Felício de Almeida; ela é viúva desde 2012 e reside nos EUA. A ação anulatória em que ela é autora foi ajuizada em 31 de agosto de 2022. Os interesses dela e do espólio do finado cônjuge Oswaldo Paz de Almeida estão sendo defendidos pela advogada Daglia Santis dos Santos.

Ganha 8, deve 110

O recurso foi interposto por um credor contra acórdão da 4ª Turma que havia indeferido a penhora de 30% do salário do executado (R$ 8.500,00). A dívida (R$ 110 mil tem origem em cheques. O julgado concluiu por autorizar a penhora de verba salarial inferior a 50 salários-mínimos, em percentual condizente com a realidade de cada caso concreto. (EREsp nº 1874222).

A Corte Especial do STJ estabeleceu que, "em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, para o pagamento de dívida não alimentar". Tal independente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna dele e sua família.

Sem comunhão, com comunhão...

Com esta linha, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) proveu o recurso especial para autorizar um casal a mudar o regime de divisão de bens: da separação total para a comunhão universal. Duas frases nucleares do acórdão superior: "Não há motivos para o Estado criar embaraços à livre decisão do casal sobre o que melhor atende seus interesses. Especialmente no caso concreto, em que o casamento entre as partes já existe e segue válido há bastante tempo" (Recurso Especial nº 1671422).

A alteração do regime de bens de um casal pode ter eficácia retroativa se os cônjuges assim estipularem. Devem ser ressalvados os direitos de terceiros que só poderão ser atingidos se a mudança lhes for favorável.

Devedor sem/com passaporte...

O microempresário gaúcho José Eduardo Camargo Abella, devedor trabalhista, teve determinada a retenção do seu passaporte como medida de coerção para o pagamento do débito. Na decisão da Seção Especializada em Execução (Seex) do Tribunal Regional da 4ª Região (TRT/RS), os desembargadores fundamentaram o deferimento da medida com base em recente decisão do Supremo Tribunal Federal (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.941) sobre o tema.

Na ação de tutela antecipada - do credor Nicolas Bernardo Steinhorst, contra a microempresa J E C Abella e o devedor principal, José Eduardo Camargo Abella - foi informada a próxima existência de viagem dele e família para o exterior. Foram requeridos o bloqueio do passaporte e do visto de entrada nos EUA. A decisão liminar deferiu apenas a entrega do passaporte, sob pena de expedição de ordem de bloqueio pela Polícia Federal.

O devedor interpôs recurso, sem êxito. Segundo a decisão, "a ordem de retenção do passaporte atende às condições específicas do caso, à dignidade da pessoa humana e observa a proporcionalidade e a razoabilidade". O julgado considerou que houve prévia tentativa de localização de bens do devedor em diversos sistemas, além de expedição de mandados de penhora. Todas as diligências foram negativas. O acórdão refere que "sequer o endereço informado pelo executado no processo é válido".

Uma frase do relator João Batista de Mattos Danda é precisa: "É injusto permitir que o executado se furte ao adimplemento da dívida trabalhista de pequena monta, enquanto planeja e viaja com sua família para destinos internacionais, reconhecidamente de custo elevado".

Ciente do julgamento, o devedor requereu o parcelamento, que foi indeferido por não comprovação do depósito de 30% do saldo devedor (art. 916 do Código de Processo Civil). Dias depois, o executado realizou o depósito de R$ 14 mil. Ante o adimplemento, foi revogada a suspensão do passaporte. Os advogados Álvaro Klein e José Luiz dos Reis Lopes atuam em nome do reclamante. A defesa do devedor foi feita pelo advogado Gustavo Heinen. (Processo nº 0020232-94.2023.5.04.0000).