Responsabilidade objetiva do tabelião

Novidade na jurisprudência: a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) condenou um tabelião a responder objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação de serviço cartorário. O caso julgado em março - e cujo acórdão foi publicado na semana passada - trata da ação de indenização contra José Eduardo Guimarães, tabelião do 6º Ofício de Notas de Taguatinga (DF). Houve a alienação fraudulenta de um imóvel, por meio de procuração com assinatura falsa aceita pelo cartório. A cidadã Vera Lúcia da Costa de Albuquerque Maranhão buscou indenização por danos morais e patrimoniais, porque o imóvel dela sofreu deterioração excessiva, além de, como proprietária, ter deixado de auferir rendimentos por longo período. O juízo de primeiro grau condenou o tabelião a pagar os lucros cessantes, mais reparação extrapatrimonial. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios aumentou o valor da condenação. No recurso especial, o réu sustentou que a responsabilidade civil dos tabeliães seria subjetiva - o que demandaria "a demonstração de culpa ou dolo". O ministro relator Moura Ribeiro destacou que tanto a ação declaratória (que anulou a escritura fraudulenta - já, agora, com trânsito em julgado), como a indenizatória foram propostas quando estava em vigor a Lei 8.935/1994 e antes da vigência da Lei 13.286/2016. Esta passou a considerar que a obrigação de reparar os prejuízos causados a terceiros por tabeliães e registradores é fixada mediante dolo ou culpa - portanto, reponsabilidade subjetiva. (Recurso Especial nº 1.849.994).



A propósito

A decisão unânime, em 21 de março deste ano, negou provimento ao recurso especial do espólio do tabelião, com votos - além do relator - dos ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio Bellizze. Foi um dos últimos julgamentos de que participou o gaúcho Sanseverino, que faleceu no dia 8 de abril. O acórdão está disponível em www.espacovital.com.br.

Advogado atropelador

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) não conheceu do pedido de habeas corpus em favor do advogado Paulo Ricardo Moraes Milhomem, preso em flagrante (e, após, preventivamente) por homicídio qualificado tentado. Minutos após uma "briga de trânsito" no Lago Sul (DF) ele seguiu Tatiana Fernandes Machado Matsunaga até sua casa. Quando ela desceu do veículo, ele passou com o carro por cima dela. O atropelamento ocorreu diante do marido e do filho da vítima, de oito anos. A mulher foi internada em estado grave, sobreviveu, mas ficou com sequelas neurológicas. (Habeas Corpus nº 813632).

Regular?

Milhomem é inscrito (nº 66.957), como advogado, na OAB do Distrito Federal. Ali, a situação dele é "regular". Que coisa estranha!

Periculosidade a aeroviários

Também no Tribunal Superior do Trabalho (TST), uma inovação jurisprudencial: "Têm direito ao adicional de periculosidade os empregados que efetuam diretamente o abastecimento das aeronaves tanto quanto aqueles que transitam na área externa à fuselagem do avião". Nesta linha, a 8ª Turma condenou a Azul Linhas Aéreas a pagar adicional de periculosidade a auxiliares e ao líder de rampa que descarregavam bagagens em aeronaves do Aeroporto de Ipatinga (MG). Na ação, o Sindicato dos Aeroviários de Minas Gerais argumentou que o manuseio das bagagens ocorria na área externa de abastecimento dos aviões, considerada de risco acentuado. A conjunção foi atestada em laudo pericial. No TST, o ministro relator, Caputo Bastos, entendeu que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (MG) - ao decidir pela improcedência da reclamatória - "não poderia desprezar o laudo". Conforme o acórdão superior, "tanto os empregados que efetuam o abastecimento quanto os que transitam na área externa estão sujeitos ao risco acentuado de eventual explosão ou incêndio do combustível". (Processo nº RR 12166-02.2016.5.03.0097).

Pérola obituária...

A radiocorredor de São Borja divulgou ontem o teor de uma petição protocolada numa das varas cíveis da comarca. "O desvidido, finado, defunto, falecido e obituado M.P.M., desde as agruras do além túmulo, vem perante V. Exa., digno e culto sacerdote da lei e do direito codificado, dizer que desviveu. No mesmo fio, a procuração ao advogado signatário também feneceu". A peça também admite que "o procurador foi desapoderado por morte do apoderante".

Abandono afetivo

A 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve - por abandono afetivo - a condenação de um homem ao pagamento de indenização à filha, nascida em relacionamento extraconjugal. O julgado ainda dobrou a reparação por danos morais: de R$ 20 mil para

R$ 40 mil. O acórdão refere que "entre as obrigações da paternidade, estão o dever de assistência material (custear a alimentação, a saúde e a educação), e também o dever de assistência imaterial. Esta consiste em garantir a atenção e o cuidado necessários para o desenvolvimento do filho". (Processo nº 1020380-52.2021.8.26.0564).

Supremo reforço

Cem dias depois dos ataques de 8 de janeiro, o STF continua reforçando as suas defesas. Comprou há poucos dias um carregamento de bombas de gás estimado em R$ 500 mil.

Menos e mais penas de morte

A Assembleia Legislativa de Washington (EUA) aprovou - e o governador democrata Jay Inslee sancionou - projeto de lei que abole a pena de morte no estado. Agora, a situação da pena de morte nos EUA é esta: 23 estados a extinguiram; 24 estados mantêm suas leis; três mantêm a lei, mas seus atuais governadores impuseram uma moratória em sua aplicação. A decisão judicial que condena alguém à morte é denominada sentença de morte; o processo que leva à morte é denominado execução. Sessenta países ainda aplicam essa rotina. O maior número de casos ocorre na China. Ali, desde 2017, os números se constituem em segredo de estado.

Fila da demora

O INSS vai fechar abril com cerca de 700 mil processos de auxílio-doença represados. Mais 250 mil do benefício de prestação continuada (BPC) e outros 290 mil pedidos de aposentadorias especiais. Somando, são mais de 1,2 milhão. Dane-se quem tiver que esperar.

Entrementes