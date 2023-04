É proibido fumar, mesmo!

Decisão do corregedor nacional da justiça, ministro Luis Felipe Salomão, verificou a presença de "possíveis indícios de prática de conduta proibida". E encaminhou o expediente ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) para solução, afinal alcançada. (Reclamação disciplinar nº 0007667-95.2022.2.00.0000).

O juiz José Antonio Prates Piccoli, da 1ª Vara Criminal de São Leopoldo (RS), comprometeu-se, formalmente, esta semana, com a Corregedoria-Geral da Justiça a não mais fumar no fórum da comarca. Embora essa fosse uma rotina já antiga - que é combatida por várias normas e especificamente pela Lei nº 13.275/2009, do Estado do RS - a ilegalidade só enfrentou reação em 23 de novembro de 2022.

Os fumantes passivos

Chama a atenção que o tabagismo era antigo e rotineiro no recinto coletivo fechado e público - por deleite (?) de quem é conhecedor das leis. É estranho não ter havido, antes, imediata reação nem do juiz diretor do Foro de São Leopoldo, nem do Ministério Público (que participava das audiências), nem da Subseção local da OAB/RS. Mas, afinal, acendeu-se a luz do bom senso e do respeito. E dissipou-se a fumaça.

Compêndios médicos registram que, quando o cigarro é aceso, somente uma parte do vapor gerado pela queima é tragada pelo fumante. E cerca de 2/3 da fumaça poluente é lançada no ambiente, através da ponta acesa do produto (cigarro, charuto, cachimbo, cigarrilhas e outros). Isso afeta os que estão em volta - eles se transformam em fumantes passivos.