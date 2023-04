Mamoplastia custeada por plano de saúde

É abusiva a recusa do plano de saúde em não custear a redução de mamas - quando a cirurgia não tem características meramente estéticas. Assim, há obrigatoriedade de custeio dos atos médicos e cirúrgicos para a correção de hipertrofia bilateral. Com esta fundamentação, a 1ª Turma Recursal Cível e Criminal de Salvador (BA) acolheu recurso de uma mulher e condenou a Unimed do Rio Grande do Sul a arcar com os custos da operação mamária bilateral. Mais: se inexistir rede credenciada, a Unimed arcará com os custos em cooperativa médica indicada pela autora.

A consumidora vitoriosa é uma porto-alegrense que, há dois anos, mudou-se para a Bahia. O julgado - que reformou sentença de primeiro grau - concluiu que "conforme laudos médicos, o pedido da consumidora não envolve procedimento estético, mas reparador". A Unimed gaúcha sustentou não haver cobertura contratual para o procedimento, que não integra o rol obrigatório da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Embora a moda seja aumentar os seios com próteses de silicone, muitas mulheres sofrem do problema oposto: possuem mamas excessivamente grandes. Tal causa dores lombares e problemas de postura, além de grande incômodo estético.

Conforme a juíza relatora Sandra Moreno, a Lei nº 9.656/1998 - que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde - não limita a eficácia do Código de Defesa do Consumidor. "Assim, quando o diploma legal específico não for aplicável, busca-se a solução por intermédio da aplicação da norma geral". A decisão também considerou que a recusa imposta pelo fornecedor "restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, ameaçando seu objeto e o equilíbrio contratual".

Sob pena de multa diária, a Unimed tem 48 horas de prazo para desencadear os procedimentos ao atendimento da decisão judicial. (Processo n° 0093226-75.2022.8.05.0001).