As primeiras-damas

Chega às livrarias brasileiras, em maio, o livro "Janja - a militante que se tornou primeira dama", lançamento da Editora Máquina de Livros. Uma das passagens relata que, em 2018, horas antes de se entregar à Polícia Federal, Lula esteve com Janja em uma sala do subsolo da sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC paulista. Ali fora colocado, horas antes, um estrado com um colchão de casal. As informações são do jornalista Lauro Jardim, na edição dominical (dia 2) de O Globo. Detalhe: apenas um restrito círculo de assessores e amigos sabia da presença dela.



Currículos masculinos

O novel livro foi escrito pelos jornalistas Ciça Guedes e Murilo Fiuza. Mera coincidência - ou não?... - eles são também os autores de "Todas as mulheres dos presidentes", lançado em 2019 pela Editora Mauad. O antigo livro conta passagens das histórias de 34 primeiras-damas brasileiras. Antes disso, em 134 anos de República, pouco se pesquisara sobre as esposas. Com raras exceções, suas histórias vinham sendo relegadas a citações em publicações sobre os currículos de seus ilustres maridos.

Diversidade suprema

A possível indicação de mais um homem branco para o STF abriu o debate sobre a (falta de) diversidade na corte - mas a questão não se restringe a gênero ou cor. É que no recorte regional, na história do Supremo nunca houve um ministro nascido no Acre, Amapá, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e Tocantins. Os Estados que mais tiveram ministros no Supremo foram Rio de Janeiro (33), Minas Gerais (30), São Paulo (26) e Rio Grande do Sul (18).

Quem pode mais?

O presidente Lula (PT) é o chefe do Executivo que mais indicou nomes ao Supremo, desde o fim da ditadura militar no Brasil (1964/1985). Até este abril de 2023, oito ministros que passaram pela Corte ou fazem parte da atual composição foram nomeados pelo petista. Mais: ao fim de seu terceiro mandato, outros dois nomes serão conduzidos por ele. Lula substituirá em breve um dos seus indicados, o ministro Ricardo Lewandowski, que antecipou a aposentadoria e deixa a Corte no dia 11 deste mês. O anúncio do nono nome indicado por Lula virá apenas depois da saída de Lewandowski, mas o nome do advogado Cristiano Zanin, de 47 anos, tem se consolidado. O 10º ministro (ou ministra) que Lula indicará será o substituto da atual presidente do STF, Rosa Weber. Ela completa 75 anos em 2 de outubro e até a véspera se aposentará compulsoriamente. No primeiro mandato de Lula (2003/2006), foram indicados os ministros Cezar Peluso, aos 60 anos; Carlos Ayres Britto, aos 60; Joaquim Barbosa, 48 de idade; Eros Grau, aos 63; Ricardo Lewandowski, aos 58; e Cármen Lúcia, aos 51. Esta poderá continuar ministra até 18 de abril de 2029.

Quem é/foi quem?

Em 2007, Lula indicou Menezes Direito (1942-2009), que morreu dois anos depois de assumir o cargo. O substituto foi Dias Toffoli, que à época, tinha 41 anos e que - em tese - poderá continuar ministro até 14 de novembro de 2042, véspera da data em que completará 75 de idade. Outros quatro atuais ministros foram indicados pela também ex-presidente Dilma Rousseff (PT): os ministros Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin e Rosa Weber. Em outubro, quando Rosa for alcançada pela compulsória, Barroso assumirá a presidência da Corte.

Devedor sem preferência

Novidade na jurisprudência: a legislação que atribui ao devedor fiduciante o direito de preferência para a recompra do bem não se aplica aos casos de alienação de carteira de crédito. Nesta linha, a 4ª Turma do STJ negou à empresa CKBV Florestal Ltda., emissora de uma cédula de crédito bancário com garantia fiduciária imobiliária, o direito de preferência. Ela queria adquirir o título da dívida em leilão, após a falência do banco credor A empresa emitiu o título de crédito representando um empréstimo cuja garantia era a alienação fiduciária de um imóvel. Após a quebra do banco, os seus ativos - dentre eles a carteira de créditos - foram usados para pagar os credores. A empresa e seus avalistas alegaram ter preferência para, no leilão, adquirir o título, como forma de extinguir a obrigação. Ela não teve sucesso nas instâncias ordinárias. O ministro Antonio Carlos Ferreira, relator do caso no STJ, explicou que, pela Lei nº 9.514/1997, o devedor fiduciante tem preferência para recomprar um bem perdido por não cumprir a obrigação relacionada à garantia fiduciária. Mas a situação discutida era diferente, pois dizia respeito à alienação de carteira de crédito na qual constava o valor representado pela cédula de crédito bancário. (REsp nº 2035515)

Violência e abusos

A Corregedoria Nacional de Justiça abriu reclamação disciplinar contra o juiz Valmir Maurici Júnior, da 5ª Vara Cível de Guarulhos (SP), acusado pela esposa de violência física e psicológica, e abusos sexuais. O procedimento investigará se os fatos narrados no inquérito policial - caso confirmados como condutas criminosas - configuram também a prática de graves infrações disciplinares pelo magistrado.

O bolo furtado

A Uber foi condenada porque um dos seus motoristas parceiros furtou um bolo de aniversário. O dano extrapatrimonial foi tarifado em R$ 5 mil, além de reembolso do valor do quitute. O caso ocorreu em 5 de outubro de 2022 em São Luís (MA) e foi sentenciado na semana passada, A cliente pediu que o motorista fizesse o transporte do bolo entre a confeitaria e o local da festa. Após receber o produto, o motorista cancelou a corrida e não mais respondeu à consumidora. Durante os contatos com a usuária aborrecida, a Uber tratou o caso como "esquecimento de objeto, quando na verdade o caso insere-se como furto" - registrou a sentença. (Processo n° 0800.655-57.2022.8.10.0019).

