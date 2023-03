Condenação de R$ 5 milhões por racismo e homofobia

Sentença da 20ª Vara Cível de Brasília condenou o ex-piloto Nelson Piquet a pagar R$ 5 milhões por declarações racistas e homofóbicas contra o multi campeão de Fórmula 1, Lewis Hamilton. A decisão foi proferida em ação movida por quatro organizações de direitos humanos e LGBTI. Elas alegaram que, em entrevista ao Canal Enerto, no YouTube, em novembro de 2021, Piquet "violou o direito fundamental difuso à honra da população negra e da comunidade LGBTQIA ". Segundo a petição inicial, Piquet comentou na entrevista o acidente ocorrido no Grande Prêmio de Silverstone, na Inglaterra, em julho de 2021, referindo-se a Lewis Hamilton com menosprezo, tratando-o como "neguinho". Teria havido também homofobia, quando comparou o sucesso de Hamilton na temporada de 2018, com a sua performance homossexual da época. Na contestação, Piquet argumentou já ter se retratado quanto ao modo como tratou o piloto inglês. E referiu que "a conduta não caracterizou racismo ou homofobia, não se tratando de discurso de ódio ou ofensa à população negra ou à comunidade LGBTQIA em geral". A sentença analisou as frases mais veementes e avaliou que a conduta de Piquet foi "contrária aos valores fundamentais da sociedade brasileira e viola a honra e a dignidade da população negra e da comunidade LGBTQIA ". Não há trânsito em julgado. (Processo nº 0724479-75.2022.8.07.0001).



Do baú do EV

Sharon Stone

DEPOSIT PHOTOS/DIVULGAÇÃO/EV/JC

Frase da atriz Sharon Stone (foto), 65 anos de idade, engolida na semana passada pelo colapso do Silicon Valley Bank, na Califórnia (EUA): "Perdi metade do meu dinheiro, com essa coisa de banco". Ela tinha estimados US$ 60 milhões em contas, saldos e investimentos. Ainda ficou com US$ 30 milhões. Coisa de aproximadamente R$ 160 milhões. Nada mal.



Caros e ineficientes

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou na sexta-feira passada a lista de 32 planos de saúde de oito operadoras que estão com suas novas vendas suspensas. A decisão decorre da grande quantidade de reclamações recebidas, no 4º trimestre de 2022, contra deficiências e demora na cobertura assistencial. A "tarrafa" de suspensões alcançou notoriamente a Unimed. Ela teve incluídos na restrição os seus seguintes planos: Alfa 2, Beta 2, Delta 2, Delta PPE, Singular e Personal Quarto Coletivo.

(In) Felicidade 2023

A Finlândia (5,3 milhões de habitantes) lidera pela sexta vez o ranking das nações mais felizes do mundo. O top 5 é composto também por Dinamarca (2º), Islândia (3º), Israel (4º) e Holanda (5º). A Europa se destaca, assim, com quatro países considerados os mais felizes do mundo. O levantamento é da Organização das Nações Unidas (ONU). O Brasil caiu onze posições: era 38º, agora está no 49º lugar. Na rabeira, Líbano (136º) e Afeganistão (137º).

A propósito

O mundo tem 193 países. O relatório não abrange outras 56 nações (por não estarem filiadas à ONU). São considerados seis indicadores principais da felicidade: apoio social, renda, saúde, senso de liberdade, generosidade e ausência de corrupção.

Covardia machista

A pena pelo crime de ameaça pode ser aumentada quando o homem tenta intimidar a ex-esposa (15 anos de matrimônio) para que ela desista de pedir na Justiça o divórcio e a fixação de pensão alimentícia em favor dos filhos. Nesta linha, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou a valoração negativa dos motivos do delito (artigo 59 do Código Penal), o que levou ao aumento da pena-base do acusado para 2 meses e 10 dias de prisão. O caso é oriundo de Goiás. Uma frase gravada do acusado foi terrível: "Vou me mudar, venderei o carro e pagarei alguém para te matar". E uma passagem do acórdão é esclarecedora: "O réu, utilizando-se de ameaças à vida da vítima, buscava covardemente atemorizá-la para que desistisse de ajuizar ações de divórcio e de pensão alimentícia em benefício de seus próprios filhos". (HC nº 746729).

Condenado, mas livre...

Coisas da Justiça brasileira. Condenado a 223 anos de prisão pela prática de crimes sexuais, o autoproclamado médium João de Deus completará três anos fora da cadeia na próxima sexta-feira, 31 de março. Ele conquistou o benefício de deixar o regime fechado em razão da idade (80 anos) e das suas condições de saúde. Há recurso pendente contra a alteração de regime, mas o TJ de Goiás vem protelando o julgamento. João de Deus só esteve preso 20 dias (entre agosto e setembro de 2021), em uma dessas idas e vindas jurisdicionais. Em uma audiência realizada em julho de 2021, ele disse para o juiz e o promotor que, "se pudesse, gostaria de convidá-los para um churrasco em casa"...

Dívida não justifica prisão civil