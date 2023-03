O preço do adultério nos Estados Unidos

Coisa típica dos Estados Unidos. Está com o Tribunal Superior do Estado de Maryland, a ação que mandou um ex-marido pagar US$ 7 milhões à ex-cônjuge por força de um contrato pós-nupcial. Em 2016, a cidadã Anna Cristina Niceta, ex-secretária social do governo Donald Trump, descobriu que seu então marido Thomas Lloyd a estava traindo com outra mulher - e logo ingressou com ação de divórcio.

Para a "paz conjugal", Lloyd fez proposta milionária: ambos assinaram um contrato pós-nupcial, pelo qual pagaria a Anna Niceta US$ 7 milhões, se doravante ele tivesse novas relações extraconjugais. Em 2021, ele caiu na tentação, teve novo affair... e a cônjuge descobriu. Ela pediu o divórcio e a execução do pacto pós-nupcial milionário - deferidos por um juiz de primeiro grau e pelo Tribunal de Recursos de Maryland. Uma frase do acórdão: "A compensação financeira resultante do dispositivo contratual sobre adultério é válida".

A sessão do tribunal superior estadual, que fixará a decisão definitiva, será na primeira semana de junho. Lá não há tartarugas judiciais...