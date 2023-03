Tarrafa tributária sobre centenas de ações

A correção monetária de aplicações financeiras configura receita bruta, integrando o lucro operacional. Com este entendimento, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, no dia 8 de março - em julgamento de cinco recursos repetitivos - que o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) incidem sobre os resultados financeiros de tais aplicações. O julgado tem contornos para afetar outras centenas ou milhares de casos. E, assim, abrir caminho para uma tributação ampla de pessoas jurídicas e físicas, sobre os ganhos oriundos de correção monetária. A linha decisória do relator, ministro Mauro Campbell Marques, é de que "não é possível excluir a correção monetária do cálculo, pois ela assume contornos de remuneração pactuada quando da feitura dos investimentos". O acórdão ainda não está publicado. Três dos cinco casos julgados são oriundos do RS, sendo recorrentes a MG Indústria e Comércio S.A., a Fertipar Bandeirantes Ltda. e a JLC Participações e Investimentos Ltda. As duas outras ações são originárias de Santa Catarina e do Paraná. Se não houver modulação, as empresas contribuintes terão, a partir do acórdão, 30 dias para recolher o IR e CSLL. Detalhe importante: o STJ também já determinou "por cautela, a suspensão do julgamento de todos os processos em primeira e segunda instâncias envolvendo a mesma matéria". (Recursos especiais n°s 1986304, 1996013, 1996014, 1996685 e 1996784).



A propósito

Mera coincidência, o Espaço Vital lembra aos estagiários que o inciso IX do artigo 139 do novo Código de Processo Civil trata do chamamento do feito à ordem. O texto legal é claro: "Incumbe ao juiz dirigir o processo observando os estritos termos legais, chamando o feito à ordem, em qualquer momento, para sanar eventuais vícios processuais". Pois é...

Elas sempre mais!

Frequentemente, o Espaço Vital registra o aumento do número de mulheres na advocacia brasileira, onde há mais de dois anos elas são maioria. Eis, quase em tempo real, os dados mais recentes - eles são de sexta-feira, 17 de março. Total de advogados/as registrados no País: 1.326.683. Elas são 677.496; eles, 649.187. No RS o "universo" é de 94.691 profissionais da advocacia: a supremacia feminina é de 49.060 a 45.631.

Goleada: 17 x 7

Dentre 24 seccionais estaduais da Orden do Advogados do Brasil (OAB), a supremacia feminina é constatada em 17 delas. A vantagem numérica masculina ocorre apenas nos estados do Acre, Alagoas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Rio Grande do Norte.

A índia suprema

Lançado por entidades de Rondônia e Roraima, um novo nome para substituir Ricardo Lewandowski no Superior Tribunal Federal (STF): é Joênia Batista de Carvalho, mais conhecida como Joênia Wapichana. Nascida em Boa Vista (20/04/74) é a primeira advogada indígena do Brasil e atualmente filiada ao partido Rede Sustentabilidade (Rede). Ela é presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), sendo a primeira mulher indígena a liderar a instituição. Antes dela, o único indígena eleito para o Parlamento brasileiro foi o xavante Mário Juruna (1943-2002).

Sinal dos tempos?

Obras linguísticas assinalam que a maior distribuição do tupi guarani, estende-se por 13 estados e compreende cerca de 20 línguas vivas, com pequena diferenciação interna. Ele está em uso também na Guiana Francesa, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai e Argentina. Será que o supremo juridiquês abrirá espaço para a família linguística tupi-guarani?

Rock na Corte

As filhas de Raul Seixas - Simone, Scarlet e Vivian - obtiveram vitória judicial contra a gravadora Warner, na semana passada, na 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A indenização, a ser apurada em liquidação de sentença, é decorrência de irregularidades contratuais ocorridas ao longo de uma década. Em dezembro de 2022, uma ação semelhante resultou em acordo de R$ 1 milhão para as três irmãs, que ajuizaram ação também contra a Universal Music. O baiano Raul Seixas (1945-1989) foi um cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista brasileiro, frequentemente considerado um dos pioneiros do rock brasileiro.

Auxílio$$$...

O julgamento ainda não terminou, mas o STF já formou maioria (8 votos) para suspender lei estadual de Minas Gerais que, em 2014, criou a membros do Ministério Público dali o direito ao "auxílio-saúde" (10% do subsídio) e ao "auxílio ao aperfeiçoamento profissional" (variável, mediante comprovação). Em fevereiro de 2018, a mamata financeira já fora suspensa pelo relator Luís Roberto Barroso até o julgamento de mérito, que demorou cinco anos e que deve terminar nesta semana. (Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5.781).

Idiossincrasias forenses