Estranha invocação religiosa

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) manteve, na semana passada, a condenação do empresário Mohammad Musa Hamideh Mustafa, 53 anos de idade, nascido na Jordânia e residente na cidade de Chuí (RS). Acusação: sonegação de R$ 5,3 milhões em tributos (IRPJ, contribuição social, Cofins, PIS), de 2012 a 2014. Ele era sócio administrador do Supermercado e Confecções Malak. A empresa movimentou em sua conta bancária quase R$ 20 milhões em três anos, ao mesmo tempo em que declarava sua inatividade aos órgãos fazendários. Na defesa, o réu Mohammad alegou não ter culpa pelo crime, pois seguia ordens do pai, sócio majoritário da empresa. Mais: "De acordo com as tradições islâmicas, não havia como desobedecer a determinações paternas". O colegiado negou a apelação, porque "não se admite a invocação de preceitos religiosos como escusa para o cometimento de delito". O acórdão fixou a pena em três anos, dois meses e 12 dias, em regime inicial aberto, e pagamento de multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por restrições de direitos: prestação de serviços à comunidade, e pagamento de cinco salários mínimos. (Processo nº 5003130-97.2020.4.04.7101).

A propósito

"Tratar mal os pais e desobedecer a eles são dos pecados mais graves, por isso deve-se evitá-los" - estabelece um dos preceitos do Alcorão. Ele é o livro sagrado do Islã. Os muçulmanos creem que o Alcorão é a palavra literal de Deus (Alá), revelada ao profeta Maomé ao longo de um período de 23 anos.

Tudo com Jesus...

... Aliás, tudo com Jesus Ponto Com! O juiz Eduardo Appio, atual titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, determinou que o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha deposite em juízo seis carros de luxo de sua propriedade, em até cinco dias. Os veículos estão registrados em nome da empresa Jesus.com. A decisão revogou despacho do então juiz federal Sergio Moro, em 2016, que havia autorizado que Eduardo Cunha e seus familiares ficassem na posse dos veículos questionados. Eles são um Porsche Cayenne, um Ford Fusion, um Ford Edge, um Hyundai Tucson, um Porsche Cayenne, e um Passat. (Processo nº 5052118- 06.2016.4.04.7000).

Impasse em inventário

Uma decisão da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça (TJ-RS) pode mudar a jurisprudência sobre uma das modalidades mais comuns de previdência privada do país, o VGBL (Plano Vida Gerador de Benefício Livre). Ele é um tipo de seguro de vida individual que, em caso de falecimento, indeniza apenas o(s) beneficiário(s) indicado(s) pelo contratante. Por isso, as quantias não costumam ser incluídas em inventário para partilha entre os herdeiros Todavia, o julgado em agravo de instrumento determinou que 50% dos valores mantidos pelo cônjuge sobrevivente (que era o beneficiário único no VGBL) devem ser incluídos no inventário de sua falecida esposa. A desembargadora relatora Sandra Brisolara Medeiros considerou que, por se caracterizarem preponderantemente como investimento financeiro, tais valores decorrem do esforço comum do casal que vivia sob o regime da comunhão universal de bens. Por isso determinou que 50% do valor apropriado devem integrar o espólio para posterior partilha entre os demais herdeiros. O Bradesco - que é o banco onde está depositado o valor amealhado no VGBL - já foi intimado para que retenha 50% da cifra, remetendo-a para a 3ª Vara de Família e Sucessões de Porto Alegre para fins de depósito judicial. Não há trânsito em julgado; cabe recurso especial. (Processo nº 5165492-80.2022.8.21.7000).

Os maiores litigantes

Um relatório do Conselho Nacional de Justiça escancarou uma realidade embaraçosa que, todavia, não surpreende advogados, magistrados e promotores: o Estado brasileiro e suas instituições são os maiores litigantes do país, tanto como autores, como na condição de réus. Em síntese: ninguém é mais processado no Poder Judiciário brasileiro do que o INSS. Este é soberano entre os maiores litigantes no polo passivo, sendo demandado em 3,87% dos processos pendentes no Poder Judiciário do Brasil. Os números são recentes: foram tabulados em 31 de janeiro de 2023. Nas vexatórias posições (ou, seriam cômodas?...) lê-se a nominata de estados, municípios e a Advocacia-Geral da União. Nas ações que envolvem direito privado, os desonrosos campeões são bancos e empresas de telefonia. Como autor, o maior litigante no Brasil é o Ministério da Economia que figura em 2,3% do total de processos em tramitação. Nos fóruns e tribunais gaúchos, o Estado do RS figura em 8,97% dos processos existentes. Na sequência, vem o INSS (1,18%), Banco do Brasil (1,16%), Oi S.A. (0,73%), Banco BMG e IPERGS (0,65% cada), processos sigilosos (0,49%), Bradesco (0,42%), Facta Financeira (0,39%) e RGE Sul (0,39%). Em números nacionais, o Estado do RS bate (negativamente) o Estado de São Paulo. O torrão estatal gaúcho é réu em 0,44% dos processos; o estado paulista tem 0,40%. (Leia a lista dos maiores litigantes em www.espacovital.com.br) .

Assédio no banco

A 69ª Vara do Trabalho de São Paulo (SP) aplicou multa e correção pela taxa Selic a uma condenação do Banco do Brasil por danos morais coletivos e, assim, atualizou o valor a ser pago: serão R$ 8,1 milhões. A decisão diz respeito à prática reiterada de assédio moral contra empregados. Segundo a denúncia do Ministério Público do Trabalho, a cúpula do BB, por meio de sua divisão de tecnologia, importunava e produzia cerco aos trabalhadores: a) cobrança de metas abusivas; b) monitoramento ostensivo do ambiente de trabalho; c) discriminação de gênero e com empregados terceirizados. (Proc. nº 1000021-08.2022.5.02.0001).

"Tu vens a cavalo?"

A 2ª Turma do TRT-4 condenou o Banco Bradesco S.A. a indenizar técnico de operações de câmbio que era chamado de "burro" e "idiota" por gerente. O julgado reconheceu como doença ocupacional a depressão sofrida pelo reclamante. Ele deverá receber indenização por danos materiais, na forma de pensionamento mensal, enquanto durar a incapacidade, reparação por danos morais de R$ 50 mil. A prova testemunhal confirmou "acúmulo de trabalho e tratamento ríspido e pejorativo por parte do gerente". Foram narradas situações em que o superior hierárquico chamava o técnico de "burro" e "idiota" na frente dos demais funcionários. Havia, também, comentários sobre o local onde o empregado reside: "Tu moras numa rua de chão?", "Não chegou asfalto na tua cidade?", "Tu vens a cavalo?"... (Proc. nº 0020836-38.2018.5.04.0030).

As fuzileiras

A Marinha do Brasil abriu, pela primeira vez, vagas para as mulheres no tradicional Corpo de Fuzileiros Navais. O número das inscritas chega 7.223. Apenas 1,32% delas terão chances de colocação. É que as vagas disponíveis são apenas 96.

Cyrela arremata imóveis do IPA

Foi homologado, na quinta-feira passada, o leilão de parte do imóvel do Centro Universitário Metodista (IPA), localizado no bairro Rio Branco, em Porto Alegre. O arrematante foi o Grupo Cyrela Goldsztein. A decisão é do juiz Gilberto Schäfer, da Vara Regional Empresarial de Porto Alegre. A Rede Metodista de Educação teve o plano de recuperação judicial deferido em 3 de dezembro de 2022. O leilão ocorreu na terça-feira passada, por meio do procedimento de stalking horse. Trata-se de modalidade na qual é apresentada uma proposta inicial como referência que deve ser observada por eventuais outros interessados para lances.

Injustiça contra a advocacia