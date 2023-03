Deu Inter no Gre-Nal por injúria e difamação

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Sentença proferida pela juíza Debora Kleebank, da 3ª Vara Cível de Porto Alegre, julgou improcedente uma ação em que o procurador do Trabalho Philippe Gomes Jardim - na condição de cidadão - buscava indenização por supostas ofensas proferidas pelo comerciante Francisco Noveletto Neto. Detalhe: ambos são ativos "cartolas" do futebol gaúcho. Philippe é conselheiro do Grêmio e, como integrante da chapa de Odorico Roman, foi pretendente a ocupar uma das vice-presidências do clube. Nas eleições de 12 de novembro último, o vitorioso foi o grupo liderado por Alberto Guerra. Noveletto foi presidente da Federação Gaúcha de Futebol e sempre teve grande poder no Esporte Clube São José, embora admitisse ser torcedor do Inter. Em janeiro de 2020, em entrevistas, sem citar o nome de Philipe Gomes pessoalmente, Noveletto teria "proferido acusações difamatórias e injuriosas, imputando-lhe conduta depreciativa e ofensiva, além de questionar sua ética e seriedade, com afirmações falsas e levianas". A sentença reconhece que "o direito de liberdade de expressão e os direitos de personalidade são assegurados constitucionalmente, fazendo parte dos fundamentos de uma sociedade democrática de direito". A magistrada também abordou "os riscos que um país sofre ao restringir a liberdade de expressão". Em nome do autor atua o advogado Rudi Meira Cassel (OAB/DF nº 22.256). A defesa do réu foi feita pela advogada Suelen Dias da Silva (OAB/RS 67.591). Não há trânsito em julgado. (Processo nº 5142142-11.2022.8.21.0001). A sentença pode ser lida em www.espacovital.com.br.

Insanidade irrelevante

Decisão, esta semana, do STJ: "Nos seguros de pessoas, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas". O caso é oriundo do Paraná. Eis a ementa: "Seguro de vida. Acidente de trânsito. Embriaguez do segurado. Negativa de cobertura. Impossibilidade. Estado mental do segurado irrelevante. Súmula nº 620 do STJ". (REsp 1.999.624).

Conduta escandalosa

Filmar mulheres com câmera escondida pode dar demissão por conduta escandalosa, decidiu a 1ª Turma do STJ, o servidor público que, à sorrelfa, "usa câmera escondida para filmar colegas, funcionárias terceirizadas ou alunas em situações íntimas pode ser demitido. A hipótese está prevista no artigo 132, inciso V, da Lei nº 8.112/1990. O julgado negou provimento ao recurso especial de um professor do Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas, vinculado à Universidade Federal Rural de Pernambuco que buscava anular sua demissão. (REsp nº 2.006.738)

Inclusão dos trans

O desembargador Roger Raupp Rios, do TRF-4, determinou a retomada de processo seletivo específico para o ingresso de estudantes transgêneros em cursos de graduação da Universidade Federal de Rio Grande/RS (Furg). O julgado se reporta a decisões do STF, já reconhecendo as pessoas transgêneros "entre as destinatárias de ações afirmativas, diante de experiências históricas em grupos socialmente desfavorecidos". (Proc. nº 5006790-57.2023.4.04.0000).

Aniversário no hospital

O ministro Luís Roberto Barroso, do STF, foi internado nesta quinta-feira, no Hospital Sírio Libanês, em Brasília, e passou por uma cirurgia de emergência. Ele está em recuperação na UTI. Neste sábado, completa 58 anos. Barroso fora internado em fevereiro para "intervenção de fechamento de uma hérnia incisional", fruto de cirurgia a que fora submetido há três anos. Recuperava-se bem e chegou a participar de uma sessão do STF, por vídeo, em 1º de março. Mas teve, nesta semana, dois episódios de obstrução intestinal que exigiram novos procedimentos.

Estatística dramática

O Brasil é reconhecido por ter um dos trânsitos mais violentos do mundo. Só nas rodovias, em todo o território nacional, a média é de 176 acidentes por dia, com 14 mortes diárias. Os dados do Painel dos Acidentes Rodoviários, da Confederação Nacional do Transporte, foram revelados na quarta-feira.

Trampas políticas

Sentença da 2ª Vara Federal de Porto Alegre condenou, nesta semana, Jairo Jorge (atualmente PSD), prefeito afastado de Canoas, e Marcelo Bosio, ex-secretário de Saúde do município. Eles foram acusados de "contratação irregular do Hospital Nossa Senhora das Graças, por meio da mantenedora Associação Beneficente de Canoas, para a prestação de serviços de saúde ao Sistema Único de Saúde". Eles receberam penas de três anos de detenção e pagamento de multa, além de ter sido decretada a perda do cargo ou função pública, que será cumprida com o trânsito em julgado. De repente, acontece a prescrição... Alguém duvida? (Processo nº 5063362-15.2019.4.04.7100).

O 'futebolês' e seus termos

Denominado de "dicionário de futebolês", pesquisadores da Universidade de São Paulo elaboraram uma coletânea de verbetes (são mais de 100) sobre o universo do futebol. Algumas das expressões constantes: 1) Cartolas: dirigentes de futebol; 2) Enrustido: dirigente de clube que torce para um clube, mas é dirigente de outro; 3) Tapetão: justiça esportiva, ou justiça dos tribunais em geral; 4) Jogador açougueiro: aquele que pratica jogadas violentas; 5) Cavalo paraguaio: time que começa um campeonato nas primeiras posições, porém, acaba nas últimas. 6) Vira-casaca: pessoa que muda de ideia ou de posição com facilidade. Noveletto é autor de uma frase que se inclui entre as pérolas do futebol gaúcho. Mesmo tendo profundas ligações com Esporte Clube São José, em 22 de abril de 2019 ele admitiu seu coloradismo: "Tenho medo de, como presidente do Inter, um dia transformar o Inter em um Barcelona", disse, sobre seu sonho de ser presidente colorado. Enfim, coisas do futebol que, às vezes, sai do gramado para entrar nos demorados tapetões.

528 x 354

Assim como varia o percentual de posse de bola nos jogos do Gauchão, os processos trabalhistas em que são partes o Grêmio e o Inter têm números díspares: 60% contêm ressentimentos colorados; 40% são de reclamos de ex-trabalhadores tricolores. A informação é da radiocorredor advocatícia. Para sermos exatos, sem necessidade de chamar o VAR, seriam 528 processos contra o Sport Club Internacional; e 354 contra o Grêmio Porto-Alegrense. Total: 882. Mais detalhes? Experimentem perguntar ao TRT-4. Talvez ele responda. Ou não.

