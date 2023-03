A resposta do TJ-RS sobre os "prontos" não abrangeu os números que formam as pilhas no 2º grau (que são notoriamente processos eletrônicos). Mas por uma simples operação aritmética (3.857.219 menos 3.076.188) conclui-se que eles são 781.031. A pergunta que permanece no ar e, respeitosamente, é repetida: "Quantos estão conclusos para a prolação de voto?".

A resposta oficial foi rápida: "Há 3.857.219 processos tramitando nos dois graus de jurisdição, - incluídos os Juizados Especiais e as Turmas Recursais. No 1º grau está concentrado o maior número desse acervo: 3.076.188, dos quais, 1.517.230 estão conclusos. Dos processos conclusos nesse grau de jurisdição, 95,3% foram movimentados para despacho e 4,6% estão prontos para julgamento". Esses 4,6% (prontos...) são 69.792 ações que aguardam sentenças.

Não é novidade que há muitos reclamos diários (e poucas soluções) sobre a demora da Justiça estadual gaúcha. O Espaço Vital solicitou ao Departamento de Imprensa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: "Dentre os processos pendentes e/ou em tramitação, quantos, em ambas as instâncias, encontram-se 'conclusos para a sentença', 'conclusos para prolação de voto', ou 'aguardando pauta'?"

Apertados e magros...

Do setor de petróleo brasileiro tem jorrado muitos lucros. Mas, ironia, são dali também os maiores devedores do fisco do Estado do Rio de Janeiro. A Procuradoria-Geral do Estado procura cobrar R$ 11,3 bilhões da Petrobras.

A lei dos homens

A penhora do luxo

No dia 25 de fevereiro, quando digitava a decisão, a juíza encontrou recente registro pessoal feito pela própria devedora nas redes sociais. Ela exibia recentes compras de luxo e destacava o lema do seu dia a dia: "Dinheiro não traz felicidade, mas compra". (Proc. nº 0001698-39.2010.5.02.0445).

A juíza Samantha Mello, da 5ª Vara do Trabalho de Santos (SP), determinou que uma mulher com dívida de condenação trabalhista de R$ 30 mil - que perdura há 13 anos - tenha seu passaporte e sua carteira de habilitação apreendidos, além de itens de luxo penhorados.

O preço do adultério

Coisa típica dos EUA. Está com o Tribunal Superior do Estado de Maryland, o caso judicial que, em primeiro e segundo graus, mandou um ex-marido pagar US$ 7 milhões à ex-cônjuge por força de um contrato pós-nupcial. Em 2016, a cidadã Anna Cristina Niceta, ex-secretária social do governo Trump, descobriu que seu então marido Thomas Lloyd a estava traindo com outra mulher - e imediatamente ingressou com ação de divórcio. Para "resolver", o esposo Lloyd fez uma proposta milionária para salvar o casamento. A mulher aceitou e ambos, com seus respectivos advogados, assinaram um contrato pós-nupcial.

Por ele, Lloyd pagaria a Anna Niceta US$ 7 milhões, se tivesse qualquer tipo de relações extraconjugais. E detalhou: "Não só as que envolvam relações sexuais, mas também as apenas românticas, como beijar, abraçar, acariciar, acarinhar e enviar e-mails ou mensagens de texto a terceiras pessoas".

Em 2021, Lloyd caiu na tentação e teve novo affair extraconjugal, que a cônjuge descobriu. Ela pediu o divórcio e a execução do pacto pós-nupcial milionário, o que um juiz de primeiro grau deferiu. O Tribunal de Recursos de Maryland manteve a sentença, admitindo que "a compensação financeira resultante do dispositivo contratual sobre adultério é válida".

Os juízes entenderam, ainda, que Lloyd não fora coagido a assinar o contrato, porque representado por advogado durante as negociações. E concluíram que a proposta dele de pagar US$ 7 milhões, "embora tenha sido imprudente, não foi excessiva, porque ele espera uma herança de US$ 12 milhões de seu pai doente".

A sessão do tribunal superior que fixará a decisão definitiva será na primeira semana de junho.