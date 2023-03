Uma questão de altura

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) do Rio de Janeiro condenou a empresa CB Rio Botafogo Comércio de Alimentos Ltda. por "frustrar a expectativa de contratação de um candidato à vaga de emprego de auxiliar de almoxarifado". Durante três meses, o pretendente ficou envolvido em uma série de trâmites: cinco idas à empresa para o processo seletivo, obtenção minuciosa de documentos, exames médicos, fase de ambientação, abertura de conta bancária para receber salário, etc. Mas, ao final dos procedimentos, ele não foi contratado. A prova colhida revelou que, só na véspera do primeiro dia de emprego, a empresa percebeu que o pretendente não poderia trabalhar no almoxarifado. É que "ele era alto demais e como o teto era baixo, havia risco de acidentes de trabalho". O julgado concluiu que "a frustração da promessa de contratação, sem justificativa legítima, dá ensejo à indenização por dano moral, por violação à boa-fé objetiva". Outro argumento da condenação: "Diante da dificuldade econômica, a atitude de iludir pessoas que estão em busca de emprego - causando gastos para comparecer aos locais, dispondo do seu tempo de vida e gerando expectativas que sabe que não vai satisfazer - resulta na violação a direitos extrapatrimoniais que devem ser reparados". A indenização será de três vezes o salário prometido (R$ 3.218).

"L" de litro...

No mesmo dia em que a gasolina ficou R$ 0,13 mais barata nas distribuidoras, com a redução dos preços anunciada nesta semana pela Petrobras, a volta dos impostos federais sobre os combustíveis aumentou em R$ 0,47 o valor de cada litro. Feitas as contas, o consumidor brasileiro deve pagar R$ 0,25 a mais, em média. Difícil de entender estes novos (velhos) tempos de 2023.

Limites à pensão

A Câmara dos Deputados vai analisar uma proposta que estabelece limite temporal ao dever de prestar alimentos em favor de ex-cônjuge ou ex-companheiro. O projeto de lei (nº 484/2023) é de autoria do deputado Rubens Pereira (PT/MA). A justificativa é a de "impedir que o alimentando cultive indefinidamente a necessidade dos alimentos".

Semana de três dias…

Com o aval do presidente Rodrigo Pacheco, o Senado oficializou, na terça-feira, que a semana de trabalho, ali, será de três dias. Em reunião de líderes, foi definido que só serão votados projetos às terças, quartas e quintas-feiras e que o expediente começará à tarde, às 14h. Sem sessões deliberativas às segundas e sextas, a ausência dos parlamentares no começo e no final da semana não será considerada falta. Os senadores também aprovaram o mês de três semanas. É que na última semana de cada mês, o trabalho será remoto.

Carvalhosa 5 x Gilmar 0

Por 5 votos a 0, a 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo condenou, na quarta-feira (1º) o ministro Gilmar Mendes, do STF, a indenizar o advogado Modesto Carvalhosa. O "x" da questão: em quatro julgamentos do STF e em duas entrevistas, Mendes teria proferido declarações caluniosas, difamatórias e inverídicas, afirmando que "Carvalhosa agiu em conluio com procuradores da Lava-jato para obter valores da Petrobras em benefício próprio e de um seu cliente". A reparação por danos morais foi fixada em R$ 50 mil. Não há trânsito em julgado. (Proc. nº 1061791-12.2021.8.26.0100).

Uberista sem vínculo

A 4ª Turma do TST rejeitou o recurso do motorista Jairo de Moraes, de Porto Alegre, contra decisão que não reconhecera seu vínculo de emprego com a Uber do Brasil Tecnologia Ltda. Os ministros concluíram "não estarem presentes os requisitos que formam a relação de emprego, principalmente o da subordinação jurídica, porque o motorista tinha liberdade de escolher as viagens que iria fazer, seus dias e seus horários de serviço". O motorista relatou e provou documentalmente que fizera viagens, por meio do aplicativo, de agosto de 2016 a junho de 2020. Ele pretendia o registro na carteira de trabalho e o pagamento das verbas rescisórias. (Proc. nº 20614-50.2020.5.04.0014).

Caíram as máscaras!

Tal qual antecipado pelo Espaço Vital na sexta passada, a Anvisa decidiu na quarta-feira acabar com a obrigatoriedade do uso de máscaras em aviões e áreas de embarque e desembarque dos aeroportos brasileiros. A medida havia voltado a vigorar em 23 de novembro de 2022.

Penhora de proventos

Um aposentado teve proventos penhorados para pagar honorários advocatícios, numa ação trabalhista julgada improcedente. Segundo a 7ª Turma do TST, "a penhora é possível porque os honorários têm natureza alimentar". O ministro relator Evandro Valadão lembrou que a jurisprudência do TST considera que, após a vigência do CPC de 2015, é possível bloquear valores de proventos de aposentadoria ou pensão, vencimentos, salários e outras remunerações para o pagamento de prestação alimentícia independentemente de sua origem". (Proc. nº1000526-53.2019.5.02.0502).

Tome fôlego!

Um dia destes, o Diário Oficial da União publicou o ato de nomeação de uma pessoa para exercer uma função na Secretaria de Comunicação da Presidência da República. O palavrório comprova como o cacoete da burocracia está entranhado na rotina do serviço público. A escolhida para o cargo exercerá as funções de "coordenadora da Coordenação de Políticas para a Liberdade de Expressão e Enfrentamento à Desinformação da Coordenação-Geral de Liberdade de Expressão da Secretaria de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República". Ufa, 34 palavras! Ganha um doce quem conseguir fazer uma síntese sobre as atribuições do cargo.

A propósito

O professor de Português Paulo Flávio Ledur comentou com pertinência: "Não me ocorre que haja uma palavra melhor que verborragia, mas também me agrada burocracia verbal". Muitas palavras, poucas ideias de quem criou o cargo. É quase inacreditável que isso seja real. Mas é...

