Justiça célere & R$ 17 bilhões impagos

O 150º aniversário de fundação do Tribunal de Justiça (TJ-RS) ocorrerá em 3 de fevereiro do próximo ano - dentro de 11 meses e três dias, portanto. A comemoração do sesquicentenário já começou em 8 de fevereiro, há 20 dias. Na prestigiada cerimônia de lançamento dos futuros festejos, a desembargadora presidente Íris Nogueira lembrou que a essência do Judiciário gaúcho é a de estar "sempre comprometido em realizar a Justiça de modo célere, efetivo e humano". Vale recordar que o Estado do Rio Grande do Sul mantém débitos impagos desde 1988, ano a ano, até 2022. Eles são 66.521 precatórios, com a espantosa dívida de R$ 17 bilhões e 262 milhões. Os dados estão atualizados até terça-feira passada, 21 de fevereiro. É o caso, então, de lembrar ao governador Eduardo Leite (PSDB) e à magistratura gaúcha que, justamente, "Justiça de modo célere, efetivo e humano" se faz também com o cumprimento das obrigações financeiras. Precisa haver a retomada da ordem comum e normal de pagamentos integrais dos precatórios, na forma prevista na Constituição. As preferências - por idade, doença e acordos - são exceções, mas elas se tornaram, por comodidade e conforto do TJ-RS, em uma "normalidade".

O perigo na tela

Os sites de pornografia lideraram, em dezembro, o ranking de páginas "mais ameaçadoras" do mundo. O levantamento é da plataforma NordVPN especializada na proteção cibernética. De 1º a 31 do último mês do ano passado foram identificados 60,4 mil ataques de vírus e softwares mal intencionados a partir de páginas pornôs: foram 21% das 506 mil investidas barradas. Depois vieram os provedores de armazenamento em "nuvem" (40 mil casos, 14%) e os portais de entretenimento (31 mil, 11%).

Vende-se um escravo

A alegação de que "era brincadeira" não serviu para afastar o crime de injúria racial. O TRF da 4ª Região condenou um homem de Irati (PR), que anunciou à venda de um escravo. A pena é de 365 horas de serviços comunitários. Nas redes sociais, a oferta era de "um negro africano legítimo. Único dono. Bom estado de saúde. Baratinhooo". Saiu baratooo para o autor da brincadeira... de extremo mau gosto. (Processo nº 5011775-33.2019.4.04.7009).

Transparência opaca

O colunista Lauro Jardim escancarou em O Globo, na edição de domingo, detalhes oba-oba ocorridos ao longo de 2014 e 2022 na história das Lojas Americanas S.A. Ao longo de nove anos, a empresa recebeu 112 prêmios nacionais e internacionais - todos eles listados nos relatórios divulgados no mercado. Entre eles, uma dezena contemplou a governança da empresa. O mais emblemático foi o Troféu Transparência de 2017 concedido simultaneamente pela ANEFAZ - Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, a Serasa Sperian e uma fundação ligada à Universidade de S. Paulo. A análise financeira que resultou na honraria foi feita por alunos da própria universidade.

A volta dos penduricalhos



GERSON KAUER/EV/DIVULGAÇÃO/JC

A sociedade provavelmente vai se chocar ao saber que está reaberta a possibilidade de a magistratura gaúcha garantir mais um penduricalho: o auxílio-creche, também chamado de auxílio-pré-escola. Ele é visto na radiocorredor advocatícia com um irônico epíteto: o auxílio-babá. Sem destacada divulgação prévia, nem posterior, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) levou um pedido da Associação dos Juízes do Rio de Grande do Sul (Ajuris) a julgamento em sua primeira sessão de fevereiro. A questão já tinha sido apreciada - e indeferida - pelo Órgão Especial do TJ-RS no final de 2019. Houve recurso da Ajuris, que ficou sobrestado durante a conjunção da pandemia. Se a pretensão for deferida, o pagamento terá retroatividade superior a três anos. Semelhante auxílio-creche já é pago a servidores de carreira do Poder Judiciário gaúcho com filhos de até seis anos de idade: são R$ 855 para pais/mães de crianças que estudam em turno integral; R$ 570 nos casos do chamado meio-termo. A relatora no CNJ foi a desembargadora federal gaúcha Salise Sanchotene, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), que votou a favor da Ajuris. Após, houve idêntico voto de Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, que é ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Vários conselheiros manifestaram-se quase simultaneamente e o julgamento foi suspenso por "vista conjunta regimental". (Processo nº 0007434-06.2019.2.00.0000).

Furken da Silva

Ex-integrante da lista dos 30 homens mais ricos do mundo, o mineiro Eike Fuhrken Batista da Silva, 66 anos de idade, está às voltas com um pepino trabalhista. Tramita na 26ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro uma ação ajuizada pelo ex-chefe de segurança, que comandava a rotina de proteção do empresário. O vínculo empregatício vai de março de 2014 a junho de 2021. O processo já entrou em fase de execução de sentença, a conta passa de R$ 1 milhão.

Coincidências forenses

A mesma juíza que em 2014 - em outra vara - condenou Edinho, filho de Pelé, por lavagem de dinheiro, negou que, agora, ele seja inventariante dos bens ficados pela morte do pai. Na decisão, a magistrada Suzana Pereira da Silva, agora na 2ª Vara de Família e Sucessões de Santos (SP), também indeferiu a tramitação em segredo de justiça. Segundo a decisão, "por disposição legal, a viúva tem preferência sobre os demais herdeiros para ser a inventariante do marido". E mais: em nome do princípio constitucional da publicidade e do interesse de eventuais credores do morto, o inventário não deve ser revestido de segredo, que é medida excepcional admitida em situações expressas em lei". (Processo nº 1001902-31.2023.8.26.0562).

Dispensa discriminatória