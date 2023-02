Um inspirado brasileiro patriota encontrou e postou ontem, em redes sociais, um compacto de um programa (1987) "Viva o Gordo", dos áureos tempos da TV Globo. Na exibição - em uma imaginária sessão da Câmara Federal de um hipotético país chamado Grécia Brasileira - diversos deputados propagam projetos de lei para "melhorar o país". Algumas frases: "Todo o poder emana do povo e em nome dele deve ser exercido"; "É proibido roubar e, quem roubar vai pra cadeia - incluídos os homens de colarinho branco"; "São proibidos os gastos excessivos do governo". E por aí... Das galerias, um popular (Jô Soares) tenta se manifestar seguidamente - com irônicas gargalhadas - mas sempre é advertido pelo presidente da Casa: "Eu quero lembrar ao povo que ele deve se manter calado". O vídeo de fino humor dura preciosos 2 minutos e 59 segundos - e está acessível no YouTube. Basta procurar por Viva o Gordo (1987) - o Congresso na Grécia Antiga. Nada mudou em 36 anos...

Raquetadas

O bilionário Jorge Paulo Lemann, maior acionista da Americanas, aproveitou o sol de Miami no sábado para fazer algo do que mais gosta: jogar tênis - esporte que ele pratica desde os 7 anos de idade. Enquanto credores, sócios e advogados digladiam na justiça, Lemann bateu bola com a treinadora Isabela Miró (filha da ex-tenista brasileira Gisele Miró) e posou sorridente para fotos ao seu lado.

Jornada de 50%

Uma servidora do Banrisul obteve o direito à redução de 50% da jornada de trabalho, com a manutenção integral dos vencimentos, para cuidar do filho autista. A decisão da 8ª Turma do TRT da 4ª Região (RS) ainda determinou que a bancária permaneça em home office. O menino de cinco anos precisa ser atendido quatro vezes na semana por fonoaudiólogos e terapeutas. Além disso, necessita do acompanhamento diário da mãe em tarefas simples, como vestuário e alimentação, e em atividades para promover seu desenvolvimento. (Processo nº 0020107-16.2021.5.04.0027).

Aviões do topo

Para a posse de Aloizio Mercadante no BNDES, semana passada, compareceram três integrantes do primeiro time do Bradesco: Luiz Carlos Trabuco, Octavio de Lazzari e Marcelo Noronha. Por razões de segurança, para o percurso aéreo de São Paulo ao Rio de Janeiro, eles foram colocados em aviões diferentes.

E-mails do topo

Sem alarde, o Banco Santander obteve na Justiça de São Paulo a abertura do sigilo do correio de mensagens eletrônicas de Beto Sicupira, um dos três acionistas de referência das Lojas Americanas. Peritos nomeados judicialmente já estão vasculhando milhares de e-mails. A autorização judicial também permite o acesso às caixas de todos os diretores, conselheiros e funcionários das áreas de contabilidade e finanças que passaram pela empresa nos últimos dez anos.

Imposto post mortem

O Supremo decide, nesta semana, se a cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento está sujeita à incidência de ISS. O ministro relator Gilmar Mendes, único a votar até agora, considerou constitucional a cobrança (ADIn nº 5.869).

Ainda não vimos tudo

Um cachorro da raça shi-tzu, de três anos de idade, foi nomeado pela Ordem dos Advogados de Minas Gerais para ser... diretor de uma coordenadoria da entidade. Não é fake, a nomeação foi oficializada por meio de ato formal assinado pela presidente da Comissão de Direito Animal (CDA) da OAB mineira, advogada Fernanda Moraes de São José. Beethoven Fernandes Moreira - este é o nome do cão - é agora diretor estadual da Coordenadoria Fiscal de Combate aos Maus-Tratos da CDA. Ele ainda não anunciou seus planos de trabalho no novo cargo, que ocupará até 2024. Filho "bichológico" da advogada Idamara Fernandes Oliveira, o animal perdeu o olho direito no ano passado após passar por uma pet shop de sua cidade, Ipatinga. A loja foi acusada de negligência com o animal.

O banco "desenvolvido"

Está confirmado: Dilma Rousseff será indicada por Lula para presidir o New Development Bank, conhecido como "banco dos Brics". Com isso, a ex-presidente da República trocará Porto Alegre e Belo Horizonte por Xangai (27 milhões de habitantes), onde está a sede do banco. E terá direito a um salário mensal de US$ 54 mil, aí incluídos alguns adereços financeiros. O NPD foi criado em 2015 por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul - cujas iniciais, em inglês, formam a sigla Brics. Em 2021 o NDB aprovou o ingresso de outros países emergentes: Bangladesh, Egito, Emirados Árabes Unidos e Uruguai. O relatório anual de 2021 do banco mostra gastos de US$ 4 milhões naquele ano com salários, benefícios e penduricalhos da presidência e das cinco vice-presidências.

Ué...

Pensava-se que os penduricalhos fossem apenas privilégio de... ...de magistrados, promotores, procuradores e outros brasileiros.

A propósito

Lembram desta: "Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder". É! Perdemos... Mas alguém vai ganhar, he he he...

Censura?