Cinquenta por cento dos magistrados brasileiros admitem já terem sofrido ameaça à sua vida e integridade física em decorrência do exercício da função jurisdicional. Somente a Bolívia possui um índice mais elevado na América Latina: são 65%. Nos demais países, a média fica entre 30% e 40%. Apenas Chile e Equador têm níveis inferiores a 25%. Os informes são do "Perfil da Magistratura Latinoamericana", estudo feito pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), em parceria com o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) e a Federação Latino-americana de Magistrados. Ao todo, foram entrevistados por via eletrônica 1.573 juízes de 16 nações. Ao final, contudo, somente 11 países constaram no relatório, pois não houve um quantitativo mínimo de resposta nos outros cinco. Um dos itens da tabulação final aponta que apenas 20% dos magistrados do Brasil se sentem totalmente seguros, enquanto 15% se sentem totalmente inseguros.

Profissão perigo? (2)

Recém-empossado senador, o ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) passará a contar com escolta da olícia Legislativa. Seu uso em agendas e viagens foi autorizado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O ex-juiz é alvo de ameaças desde quando ordenava as operações decididas na jurisdição da 13ª Vara Federal de Curitiba, conhecida pela atuação na Lava Jato.

Exclusividade limitada

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) baixou resolução estabelecendo que redes com mais de 30 restaurantes não poderão firmar acordo de exclusividade com plataformas de delivery. As investigações apuraram indícios de que o iFood estaria abusando de sua posição dominante. Queria ampliar sua posição dominante (80% do filão) por meio da imposição de compromissos de exclusividade de que seus clientes não usassem outros aplicativos.

A propósito

A iFood é uma empresa brasileira, sendo líder no setor na América Latina, com presença também na Argentina. Fundada em 2011 como uma startup, recebeu investimentos de capital de risco, incluindo grupos de Jorge Paulo Lemann, e foi adquirida em 2014 pela Movile.

As médicas serão maioria

As mulheres serão maioria, na classe médica brasileira, a partir de meados do próximo ano. Levantamento que mapeia a profissão apontou aumento de 85% desses profissionais em uma década. Em 2035 o total passará a marca do 1 milhão, mas a desigualdade na distribuição regional deve persistir. A quantidade de médicos especialistas no país aumentou 85% de 2010 a 2020. Eles eram 68.200 em 2012. Dez anos depois, foram 495.700. Para meados de 2024, a previsão é de que haja mais mulheres médicas, do que homens médicos. Os dados constam da "Demografia Médica no Brasil 2023", pela primeira vez produzida em parceria entre a Associação Médica Brasileira e a Faculdade de Medicina da USP.

As advogadas já são

Frequentemente, o Espaço Vital tem registrado o aumento de mulheres na advocacia - onde há dois anos elas já são maioria. Para manter a atualização do leitor quase em tempo real, aí estão os dados mais recentes - eles são de quarta-feira. Total de profissionais registrados no País: 1.316.357. Elas são 671.333; eles, 645.024 eles. No Rio Grande do Sul, a supremacia feminina é de 48.697 a 45.398. Uma diferença de 3.299, que deve superar a marca dos 3.300 nesta sexta-feira.

Intermináveis frasonas



GERSON KAUER/EV/DIVULGAÇÃO/JC

Por Paulo Flávio Ledur, professor de Direito Cento e trinta palavras compondo uma única frase, pode? Poder, pode, mas, como já se disse e provou aqui, não é recomendável, em especial pelo modelo de redação que se postula atualmente. Por que não? Porque dificulta a compreensão. Porque dá ao leitor o trabalho de ler, reler e muitas vezes decompor o monstro para conseguir entender (ou mesmo adivinhar) o que o autor quis dizer. Exigir isso do leitor, que muitas vezes não dispõe de tempo para ler sequer uma vez, é inaceitável. Aliás, o festejado "Guia da Linguagem Simples", publicado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, também condena frases longas e explica por quê (páginas. 38 e 39). Ao que parece, a sábia pregação do órgão máximo da Justiça gaúcha não está surtindo efeito entre alguns de seus membros. É o caso de uma produção textual de um magistrado gaúcho, que se transcreve: "A imagem tradicional da Justiça, construída com a superioridade e a seriedade da deusa grega Têmis, que tem os olhos vendados para tratar com igualdade e edificada igualmente por juízes severos, que impõem suas decisões com o martelo em punho, vai dando lugar, pouco a pouco, a uma justiça que recebe com sorriso acolhedor, que se coloca no mesmo nível daqueles que a procuram, que ouve ativamente e de olhos bem abertos para que possa perceber as necessidades e os sentimentos daqueles que a buscam e que ostenta mãos estendidas para acolher outras mãos que lhe procuram e para selar e fazer selar compromissos não apenas jurídicos, mas também éticos e morais." A lamentar também o erro de regência verbal que se encontra no final: "... mãos que lhe procuram...", em vez de "... mãos que a procuram...", porque quem procura, procura alguém, e não a alguém.

Alívio aos pacientes

A Agência Nacional de Saúde Suplementar determinou a inclusão do Zolgensma, um dos remédios mais caros do mundo, no rol de coberturas obrigatórias dos planos de saúde. O medicamento - que chega a custar R$ 6,5 milhões no Brasil - é utilizado contra a AME (atrofia muscular espinhal).

Muitos milhões

As Lojas Americanas S.A. - agora, toda empepinada - remunerava muito bem seus diretores, durante o período de "glória$". Nos últimos dez anos, juntos eles receberam R$ 505,4 milhões. É o dobro do que pagaram outras redes famosas, como as Lojas Renner e o Magazine Luíza.

O recomeço