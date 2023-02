Não há justiça se... (1)

A frase é incisiva e provocou tititis entre operadores do Direito: "Não há justiça se ela for lenta" - afirmou o novo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo. As sete palavras foram ditas no discurso de sua posse, na sexta-feira passada. Ele afirmou também que buscará uma Justiça tecnológica e virtual e que "ampliará os trabalhos da justiça itinerante".

O Espaço Vital recebe, semanalmente, dezenas de desabafos de advogados e partes sobre a demora na prestação jurisdicional gaúcha e sobre a instabilidade do sistema de processo eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS). Mas esta coluna não é o fórum competente para as soluções. Apenas torna públicas as reclamações e as reivindicações.

Sabe-se que no nosso Estado são 4,7 milhões de demandas eletrônicas em tramitação na Justiça Estadual, mais 474.625 processos físicos.

O colunista pediu, ontem (6), ao desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, 2º vice-presidente do TJ-RS e presidente do Conselho de Comunicação Social do tribunal, resposta a duas questões objetivas: 1) Quantas ações aguardam sentenças nas 165 comarcas gaúchas? 2) Quantos recursos estão - com os desembargadores da Corte, em todos os seus órgãos jurisdicionais - para julgamento?

Tem-se a convicção de que a resposta oficial da Corte gaúcha será quase imediata, ainda esta semana.