R$ 1,2 milhão para advogado que comprovou vínculo

Está em fase de liquidação de sentença uma ação trabalhista movida, desde 2 de maio de 2016, pelo advogado Marlon Daniel Real (OAB/RS nº 65.721) contra a banca advocatícia porto-alegrense Edison Freitas de Siqueira Advogados Sociedade de Serviços e mais duas empresas a ela interligadas - formando um grupo econômico. Decisão da 6ª Turma do TRT da 4ª Região (RS) ampliou os itens indenizatórios concedidos na sentença proferida pelo juiz Ricardo Fioreze, da 15ª Vara do Trabalho de Porto Alegre. O reclamante Marlon buscou e obteve o vínculo de emprego de 29 de novembro de 2004 a 22 de janeiro de 2016. Comprovou ter chegado à função de "gerente jurídico", com remuneração mensal de R$ 4.109 mais comissões variáveis. E deplorou que durante um ano estivera trabalhando como estagiário, "em contrato desvirtuado, pois já havia terminado o curso de Direito". No acórdão, o relator Fernando Luiz de Moura Cassal dispôs que "negado o vínculo de emprego, mas admitida a prestação de trabalho, é do demandado o ônus da prova do fato impeditivo do direito. Mas, não tendo o reclamado se desincumbido do ônus, e presentes os requisitos legais, impõe-se o reconhecimento do vínculo empregatício". Na atual fase de liquidação houve um chamativo erro de cálculo: foi fixada a cifra de R$ 489.982,96 pelo laudo da perita oficial Maria Lúcia Buchabqui de Souza. O assistente técnico, contador Rodrigo Wichmann reagiu, apontou a distorção, houve a retificação e o valor devido foi consolidado em R$ 1.293.268,92. Existe ainda um agravo, sem efeito suspensivo, com tramitação no TST. O último recurso ataca apenas a aplicação das horas extras a partir da 20ª semanal. (Proc. nº 0020609-61-2016.5.04.0015).

A verdade da Corte...

O Tribunal de Justiça do RS postou nota dizendo que "sensível e solidário à dor dos familiares e da comunidade santa-mariense e gaúcha pela tragédia da Boate Kiss, reitera que seguirá envidando todos os esforços para a conclusão do processo judicial". O comunicado foi feito na data em que o incêndio - que matou 242 pessoas e feriu 636 - completou dez anos, em 27 de janeiro. A fase atual, oficialmente, é a seguinte: "As partes recorreram, interpondo recursos especial e extraordinário, que serão objeto de análise do TJRS para avaliar se são cabíveis de encaminhamento aos tribunais superiores". Ué, ainda não foram analisados?... Bah! Nesta terça já são decorridos, desde a tragédia, 3.657 dias. Estão computados os anos bissextos (366 dias) de 2016 e 2020 e o recente período de 27 a 31 de janeiro de 2023, posteriores à nota oficial.

Qual o seu palpite?

Ganha uma visita guiada no fantasioso "Palácio das Tartarugas" quem solucionar dois itens matemáticos: a) Informar o número exato de dias em que o E-PROC do TJRS esteve fora do ar em 2022; b) Palpitar corretamente quantas horas o mesmo E-PROC ficará inativo de hoje até a próxima Quarta-Feira de Cinzas, em 22 de fevereiro. E-mails para [email protected]

Servidor estafado

A rádio corredor advocatícia difundiu ontem uma crítica sobre a frequente demora para o acesso ao site do TJRS, nestes primeiros dias após as férias forenses. E trouxe uma informação técnica. Segundo um conceituado engenheiro eletrônico que assessora escritórios de advocacia, "o atual servidor usado não é compatível com a enorme demanda processual". O número de processos eletrônicos "em tramitação" chega a 4.746.212.

Os amontoados

Além das 4,7 milhões de demandas eletrônicas, existem em tramitação, pelo Rio Grande afora, mais 474.625 processos físicos. São pilhas que vão ficando, ficando...

Ué, mudou de nome?...

A empresa Lojas Americanas vem, desde 10 de janeiro, dizendo que o rolo de R$ 20 bilhões (que depois chegou a R$ 42 bi) foi uma "inconsistência contábil". Desde os tempos de Faculdade de Direito da Pucrs (que o colunista frequentou de 1968 a 1972) isso tinha outro nome bem diferente - que segue apropriado até hoje. Perguntem a um advogado de confiança - mas façam isso de viva voz, olho no olho. Em tempo: o processo de recuperação judicial das Americanas, em tramitação na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, aponta 50 escritórios de advocacia como credores. Eles têm direito a cerca de R$ 21 milhões. Ao todo, a dívida da varejista é de cerca de R$ 43 bilhões, sendo R$ 35,6 bi devidos a instituições financeiras e investidores. Há 16,3 mil credores.

Lição de envelhecimento

Marido e mulher porto-alegrenses, ambos advogados jubilados (ele, 68 de idade; ela, 66), foram, neste janeiro que finda hoje, a um geriatra de confiança. E, uníssonos, solicitaram: - Como fazemos para retardar nossos processos de envelhecimento? O médico foi expedito e zombeteiro na resposta: - Façam com que o processo de envelhecimento de ambos tramite no tribunal estadual e, depois, nos dois tribunais superiores...

Calote oficial

Minucioso levantamento feito na semana passada pelo advogado gaúcho Telmo Schorr chegou aos números atualizados do apavorante débito que o Estado do RS tem, relativo a 66.618 precatórios impagos. São devidos exatos R$ 17.340.259.333,22. Isso mesmo, 17 bilhões e 340 milhões - mais alguns caraminguás...

94 mil advogados

A advocacia brasileira inicia o ano forense de 2023 com 1.314.713 profissionais do Direito registrados. As advogadas são 670.394; os advogados, 644.319. Uma diferença superior a 26 mil. No Rio Grande do Sul, a classe tem exatos 94.000 inscritos na Ordem gaúcha. Cada vez mais, elas são maioria: 48.631 x 45.369. A Seccional do RS é a quarta maior do País; à sua frente estão as congêneres de São Paulo, Rio e Minas Gerais. Os dados são oficiais, em tabulação fechada no domingo pelo Conselho Federal da OAB.

