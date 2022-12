Basta existir, para penhorar

A penhora de veículo - a pedido do credor - não depende da localização do bem, bastando que seja apresentada uma certidão que ateste a sua existência. O entendimento foi aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), dando provimento ao recurso especial de uma empresa securitizadora de créditos. O caso é oriundo do Paraná.

A Justiça paranaense autorizou a consulta da existência de veículos no sistema Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores) e o imediato registro da restrição da transferência, a terceiros, do bem encontrado registralmente. No entanto, condicionou a formalização da penhora, da apreensão e do depósito do bem à sua localização em posse do(s) devedor(es).

Relatora no STJ, a ministra Nancy Andrighi observou que o artigo 845, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil diz que "a penhora de veículos automotores será feita quando apresentada certidão que ateste a sua existência, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros". Assim, não há necessidade de localização física do bem. O precedente vai sacudir a jurisprudência. (REsp nº 2.016.739).