1. Celeuma judicial por uma cachorrinha gaúcha

Em épocas em que, cada vez mais, questões envolvendo animais chegam ao Judiciário, a comarca de Vacaria (RS) está às voltas com acirrada demanda: a disputada figura central é uma pet. Uma advogada e contadora, 49 de idade, pleiteia, em causa própria, a revogação da doação verbal que, em março deste ano, fez de um cachorrinha buldog francês. Esta chama-se Belladora. A demanda também cumula um pedido de indenização por danos morais. O processo já está com 290 páginas.

2. Regulamentação de visitas

Tal "para que o ex-companheiro possa conviver com a cadela yorkshire Kim, adquirida durante o relacionamento, e que ficou com a mulher depois da separação". As visitas foram reguladas, depois, pelo juiz de primeiro grau. E - apesar das caras amarradas de parte a parte - fez-se a paz. (Processo em segredo de justiça).

No ano passado, a 4ª Turma do STJ considerou "ser possível a regulamentação judicial de visitas a animais de estimação, após a dissolução de união estável". A inédita decisão no âmbito daquela corte confirmou o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que reconheceu o direito ao regime de visitas.

3. Testamento para a cachorrinha

Mas, como no Brasil animal não pode receber herança, a novelista adotou o rumo da revogação do testamento. Assim, a novela das 9 teve o final que as enteadas desejavam: a milionária Leonor morreu em paz. O dinheiro e os bens ficaram para...? (Adivinhem).

Já no futebol...

Tem-se visto, aqui no Espaço Vital, que o gênero feminino é pujante na advocacia. Entrementes, a CBF finalizou um mapa sobre a situação de trabalho de mulheres futebolistas no Brasil. Além da baixa remuneração (75% ganham até dois salários mínimos), há uma abissal diferença entre eles e elas.

Folga quinzenal para empregadas

Criado o precedente com reflexos nacionais, ele tem efeitos financeiros imediatos contra as Lojas Riachuelo S.A. Na ação paradigmática, oriunda de Florianópolis (SC), a empresa foi condenada a pagar em dobro às empregadas as horas de serviço prestado em domingos. Estes, a cada duas semanas, deveriam ser reservados ao descanso. (RR nº 619-11.2017.5.12.0054/TST e RE nº 1403904/STF).

Um caso trabalhista chegou até o Supremo e interessa especialmente ao gênero feminino de trabalhadoras brasileiras. A ministra Cármen Lúcia manteve decisão do TST sobre a folga quinzenal de empregadas aos domingos. Conforme a decisão, "a escala diferenciada de repouso semanal, prevista no artigo 386 da CLT, é norma protetiva dos direitos fundamentais sociais das mulheres".

Desabafo advocatício

Minucioso relato do advogado Luciano Apolinário (OAB/RS nº 55.629) é um retrato do desencanto com a lentidão na prestação jurisdicional e com o fortalecimento de um novo fenômeno acesso: os prazos estabelecidos pelos cartórios - como se tivessem força de lei. Eis o desabafo:

Erro de Copa do Mundo

Há um erro de escrita e/ou fala que, especialmente em tempos de Copa do Mundo, vem aparecendo com frequência. Trata-se do verbo "assistir" - que, dependendo do sentido com que é empregado, muda sua regência. O Espaço Vital pediu a análise do professor de Português Paulo Flávio Ledur. Eis a dica.

"Com o significado de ser espectador, o verbo exige a preposição; portanto, assisti ao jogo, e não assisti o jogo, como andam usando muitos profissionais de comunicação que cobrem a Copa do Mundo. Com o sentido de dar assistência, a regência se inverte: o médico dirá assisti o paciente, e não assisti ao paciente.

O erro se torna grave porque muda completamente o significado: ao dizer assisti o jogo, o locutor está a afirmar, pretensiosamente, que interferiu na partida, corrigindo equívocos ou alterando o resultado. Enquanto isso, se o médico diz que assistiu ao paciente, está a informar que não interferiu, que não socorreu o paciente, mas permaneceu imóvel, sem nada fazer, apenas olhando".