Os bastidores da escolha

O presidente Jair Bolsonaro (PL) nomeou a advogada catarinense Ana Blasi para ocupar a vaga aberta para o quinto constitucional no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). Foram preteridos os advogados Marcelo Bertoluci (gaúcho, ex-presidente da OAB-RS) e Alaim Giovani Fortes Stefanello (paranaense), que completavam a lista tríplice. Na primeira etapa da escolha - quando os conselheiros federais da OAB votam e formam a lista sêxtupla - Ana e Bertoluci lideraram, recebendo votos de todos os conselheiros estaduais. Na segunda etapa, os desembargadores federais do TRF-4 votaram e formaram a lista tríplice. Então Bertoluci obteve 92% dos votos possíveis; Stefanello teve 15 votos; Ana Blasi conquistou 14. A gaúcha Jane Lúcia Wilhelm Berwanger também recebeu 14 votos, mas ficou fora da lista porque Ana Blasi tem o número de registro da OAB mais antigo - é a regra do certame. Duas radiocorredores - a forense e advocatícia - coincidiam, na etapa seguinte, ao avaliar que Bertoluci era o favorito para ser nomeado. Erraram porque a decisão se deu por outros critérios. O advogado gaúcho perdeu decisivos pontos políticos por causa de um artigo elogioso - publicado no jornal Zero Hora - que ele escreveu sobre "a exitosa política de segurança pública do ex-governador Eduardo Leite (PSDB)". Outro detalhe: para rebater as críticas que recebera sobre suposta misoginia, Bolsonaro preferiu nomear não só uma mulher para os TRFs (é o caso de Ana Blasi), mas também uma segunda representante do sexo feminino. Foi o caso da procuradora Cibele Benevides Guedes da Fonseca, que é potiguar (RN), escolhida para ocupar a vaga de desembargadora do TRF da 5ª Região, com sede em Recife (PE), na classe do Ministério Público Federal. No caso do TRF-4, a opção exercida por Bolsonaro desprezou o sinal dado pelos seus desembargadores: Ana Blasi quase ficara fora da lista; e Marcelo Bertoluci tivera o voto de 24 dos 26 desembargadores votantes.

Afetação em NYC

A resposta do mnisitro do STF Luís Roberto Barroso com um "perdeu, mané" a um brasileiro que o hostilizava enquanto caminhava em Nova York, gerou 697,7 mil conteúdos (postagens e retuítes) no Twitter, até o início da tarde desta quinta-feira. Dados da Vox Radar mostram que a frase gerou 438 mil conteúdos, enquanto as menções ao termo "Barroso", em referência ao ministro, somaram outros 259,7 mil conteúdos.

Jurisprudência da Broadway

Numa rede social em que comparecem frequentemente centenas de advogados, um operador jurídico porto-alegrense foi ferino, na quarta-feira, ao aproveitar o desabafo improvisado (ou inoportuno?) do ministro. Acompanhem. "Doravante, ao redigir contrarrazões recursais, vou começar com uma frase sintomática: 'Perdeu, mané, não amola'. É pura e sofisticada jurisprudência com chancela da Broadway".

Questões de saúde

Erisipela em ambas as pernas é a doença que mantém Jair Bolsonaro longe de aparições públicas. A moléstia foi confirmada pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Antes de viajar para o Egito, Lula submeteu-se a uma avaliação hospitalar em São Paulo. O resultado de uma nasofibroscopia identificou "alterações inflamatórias decorrentes do esforço vocal e pequena área de leucoplasia na laringe". Não é mais agosto. Já estamos na segunda quinzena de novembro.

Feriados futebolísticos?

Interessante a análise da advogada trabalhista e professora da PUC-SP Fabíola Marques: "Os dias de jogos da seleção brasileira não são considerados feriados e, consequentemente, se o empregado faltar ou se recusar a trabalhar poderá ser advertido; ter o dia de trabalho descontado; além de perder o direito à remuneração do descanso semanal". Assim, a dispensa total ou parcial do trabalho dos empregados pode variar. As empresas têm autonomia total para decidir quanto à exigência, ou não, da prestação de serviços.

Só para mulheres

O empregado do sexo masculino não tem direito ao intervalo de 15 minutos antes da jornada extraordinária - decidiu a 7ª Turma do TRT-4, reformando sentença de procedência, proferida na 4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre. A ação foi de um vendedor de medicamentos da Eurofarma. Conforme o acórdão, a norma do artigo 384 da CLT se aplica exclusivamente às mulheres, nos termos da Súmula nº 75 do tribunal. Já há trânsito em julgado. (Processo nº 0021688-14.2016.5.04.0004).

Figurinhas difíceis

Em todo ano de Copa é a mesma coisa: o álbum de figurinhas da Panini é lançado antes das convocações oficiais e, quando elas saem, constatam-se erros nas previsões. Neste ano, a editora apostou em 83 nomes que não vão ao Mundial. Em 2018, foram 69. A equipe do Marrocos é a que tem mais diferenças (não convocados) entre as 32 seleções. E muita gente reclama que não consegue completar os álbuns. Mesmo que tenha publicamente se comprometido a vender as exatas figurinhas faltantes, a editora não está cumprindo o que colecionadores pedem.

Só para abonados

Quem quiser tomar cerveja assistindo aos jogos da Copa do Mundo no Catar pagará R$ 73 por um copo de meio litro. É o que será cobrado nas áreas da Fifa destinadas aos torcedores que não têm ingressos e querem ver os confrontos pelos telões espalhados pelas cidades. O Mundial começa às 13h (horário de Brasília) de domingo, 20 de novembro.

A propósito