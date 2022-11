Os 60 dias que se transformarão em 112

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou, na terça-feira 8 de novembro, a retomada integral ao trabalho presencial de juízes, de todos segmentos e esferas do Poder Judiciário, em todo o País. Tal decisão revogou sete antigas resoluções - todas ainda de 2020 - que regulamentavam o trabalho telepresencial durante a pandemia. Todavia, o CNJ fixou o prazo de 60 dias para que os magistrados voltem ao trabalho presencial, alegadamente "para que haja tempo suficiente para os tribunais e servidores se organizarem". Os magistrados trabalhistas puxam a fila dos mais resistentes ao retorno das atividades de forma absolutamente presencial. O detalhe é que a "retomada" das atividades presenciais, após tal prazo de 60 dias, coincidirá, em 8 de janeiro de 2023, com a vigência das férias forenses. O vácuo cronológico deixa implícito (ou explícito mesmo), que a rotina à normalidade só ocorrerá em fevereiro. Lembremos, todavia, que justamente fevereiro é um mês de um feriado e um feriadão (o Carnaval, de 18 a 21). Assim, percebe-se que, de fato, somente na primeira semana de março as atividades retornarão à rotina. Ela coincide com o fim da temporada de verão nos condomínios fechados dos litorais gaúcho e catarinense. Assim, a expectativa é a de que o Judiciário funcione novamente, a pleno, de forma presencial, somente no terceiro mês de 2023, exatamente três anos depois do início da pandemia. E - arrematando a conta do retorno ao trabalho presencial - terão decorrido 22 dias em novembro, mais 31 dias em dezembro, mais 31 dias em janeiro, mais 28 dias em fevereiro. Soma: 112 dias!

Detalhes, nem tão pequenos...

A questão milionária é de cessão de direitos autorais. Como dizem os versos da música famosa, "Detalhes tão pequenos de nós dois/ São coisas muito grandes pra esquecer./ E a toda hora vão estar presentes/ Você vai ver..." A presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou, na quarta-feira, trânsito ao recurso especial interposto por Roberto Carlos e Erasmo Carlos contra a decisão da 2ª Câmara Cível. Esta reformou sentença da 2ª Vara Empresarial carioca que devolvera integralmente aos dois artistas os direitos sobre as obras produzidas nas décadas de 1960 a 1990 - foi o período em que os dois compuseram seus principais sucessos. Roberto (82 anos de idade) e Erasmo (81) acionaram judicialmente a Universal Publishing e a sua representante brasileira, a Editora Irmãos Vitale, buscando indenização por ambas terem "abandonado a gestão contratual e de pagar remunerações irrisórias pela execução das músicas". A controvérsia: os contratos foram celebrados quando ainda não havia as novas modalidades de exploração das obras. E como a Lei de Direitos Autorais (nº 9.610/98), em seu artigo 49, dispõe que a cessão de direitos só se opera com relação às modalidades de utilização já existentes na data do contrato, as rés não poderiam comercializar a modalidade de "streaming". O julgamento de segundo grau assegurou a continuidade da cessão perpétua que, mediante (módico) pagamento estipulado fora concedida às duas empresas. (Processo nº 0321281-04.2018.8.19.0001).

A propósito

A Universal Music é a segunda maior editora de música do mundo. Em poderio, fica atrás apenas da Sony Music Publishing. Ainda sem tradução nos dicionários de Português, "streaming" significa fluxo de mídia ou transmissão contínua. É uma forma de distribuição digital: a difusão, é utilizada para distribuir conteúdo multimídia através da internet. Um dos principais benefícios do "streaming" é a comodidade. Por meio de uma conta (que pode ser gratuita ou paga, depende da plataforma), o usuário tem acesso a um acervo de filmes, séries, músicas e outros conteúdos. Estes seriam mais difíceis de acessar legalmente de forma individual, ante os custos de cada mídia física separadamente, como os (agora obsoletos) CDs e DVDs.

Adoção revogável

A 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça proveu o recurso especial de uma mulher para permitir que ela adote sua própria filha biológica. Esta, quando criança, fora adotada por um casal. Para o colegiado, "os interesses envolvidos são mais bem garantidos com o deferimento da adoção, conforme a vontade das partes envolvidas". O recurso teve origem em ação de adoção ajuizada pela mãe biológica. Ela explicou que entregou a menina para adoção porque, naquela época, enfrentava dificuldades pessoais e financeiras. (Processo em segredo de justiça).

Depósitos judiciais

O tema da correção de valores depositados judicialmente é árduo e complicado. O STJ meteu a mão no abelheiro para resolver a controvérsia, já que duas Turmas julgavam a favor da correção, e duas de forma contrária. Eis a solução: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora, conforme previstos no título executivo. Devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido, o saldo da conta judicial". (REsp nº 1.820.963).

As grandes pilhas

Segundo levantamento do "Justiça em Números do CNJ", o Brasil acumula mais de 100 milhões de processos em tramitação. No ano de 2021, o Poder Judiciário concluiu 26 milhões de processos, cerca de 30% do total. Mas a quantidade teve ainda um aumento de 11% em relação a 2020. O mesmo estudo estima ainda que, para cada magistrado atuando no Judiciário brasileiro, existem 6 mil processos.

