Copa de milionários

O torcedor que decidir hoje fazer uma viagem para acompanhar toda a Copa do Mundo, diretamente no Catar, desembolsará - apertando bem os desembolsos - pelo menos R$ 52.180. O primeiro gasto é com o transporte. Uma busca de passagens aéreas realizada pelo Espaço Vital no domingo mostrou que os voos de menor valor, (ida e volta, de Guarulhos para Doha), custavam R$ 11.306.

A hospedagem será ainda mais cara. O site oficial da Copa oferece algumas opções de acomodação em diferentes faixas de preço. As mais baratas são as fan villages, que funcionam como acampamentos para diversos torcedores. Para ficar os 28 dias no Catar, a opção mais barata é uma cabine de US$ 208 a diária, totalizando R$ 32 mil na cotação do dólar turismo. Outra opção são os apartamentos, disponíveis por enquanto, com diárias a partir de US$ 365; o valor final chega a R$ 56 mil, já convertidos, para todos os dias de competição.

Há também os locais classificados como "holiday homes", ou casas de férias. São diversas opções de tamanhos, comodidades e localização dentro do país; a mais barata custa US$ 907 por dia. Ao final dos jogos, o torcedor terá gastado R$ 139 mil com a acomodação, caso opte por essa categoria.

A Fifa disponibiliza em seu site, ainda, uma opção inusitada. É possível se hospedar em um cruzeiro, o MSC World Europe, que permanecerá atracado em Doha durante a Copa. Ainda é possível encontrar aposentos no navio por diárias a partir de US$ 2.590. Na moeda brasileira, o valor final para esse tipo de hospedagem é de R$ 400 mil.

Para quem não pretende ficar lá os 28 dias de jogos no país, há alguns quartos disponíveis. O mais barato para um período de duas semanas, tem diárias no valor de US$ 105 ou cerca de R$ 580. Para 14 dias, são R$ 8 mil.

Os gastos com ingressos são considerados essenciais. Já não há mais muitas opções disponíveis pelo site da Fifa, mas os tickets mais baratos são para os jogos das fases de grupo (R$ 360). Uma seleção campeã compete em sete jogos numa Copa: três na fase de grupos e um em cada etapa subsequente - oitavas, quartas, semifinal e final. Para acompanhar todas essas partidas, o espectador desembolsará um montante de, no mínimo, R$ 7,7 mil.

Outros custos também devem ir para a calculadora, principalmente a alimentação. Como país rico, o Catar tem um custo de vida alto, com restaurantes de luxo. Mas para quem busca refeições mais econômicas há alternativas. De acordo com o índice Big Mac, desenvolvido pela The Economist para medir o preço do sanduíche mais famoso do mundo em diversos países, o preço do lanche no Catar é de, em média, US$ 3,57, ou cerca de R$ 19,70.

Comparando, o índice aponta que no Brasil o custo médio do Big Mac é de US$ 4,25, ou R$ 23,46. Hipoteticamente, se o viajante comesse um lanche a cada refeição durante toda a viagem, o gasto seria de R$ 1,1 mil. Talvez seja na alimentação que os apaixonados por futebol encontrem a principal forma de gastar menos dinheiro em uma Copa de milionários.