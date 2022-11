Férias & Cia. ilimitada...

O servidor público que cumpriu 12 meses no exercício do cargo e já usufruiu das férias referentes a esse período pode tirar as novas férias seguintes no mesmo ano civil, sem ter que aguardar mais um ano. Com esse entendimento, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu tese que admite que servidores públicos desfrutem duas férias dentro do mesmo ano civil. A questão foi julgada sob o rito dos repetitivos (três casos do Ceará, um de Pernambuco), com fixação de tese vinculante: "É possível ao servidor que já usufruiu o primeiro período de férias, após cumprida a exigência de 12 meses de exercício, usufruir as férias seguintes no mesmo ano civil, dentro do período aquisitivo ainda em curso, nos termos do § 1º do art. 77 da Lei nº 8.112/1990". Amém! (REsps nºs 1.907.153, 1.907.638, 1.908.022 e 1.954.503).

Ano de feriadões

Em 2022 não foram muitos feriados prolongados. Porém, em 2023, as datas comemorativas serão ideais para quem gosta de viajar: serão 12 feriados e 9 prolongados. A maioria das datas comemorativas serão em quintas-feiras (4), sextas (3) e segundas (2), além de uma na terça e uma em quarta-feira. O calendário também conta com pontos facultativos, que não são feriados oficiais. Cada órgão ou empresa decide facultá-los ou não. É assim, por exemplo, na segunda e a terça-feira de Carnaval e a véspera de Natal e Ano Novo.

Propósito gaúcho



Com sutil antecipação, em 19 de setembro passado o Tribunal de Justiça (TJ-RS) publicou seu "calendário da Justiça Estadual em 2023". Enganou-se quem pensou tratar-se do cronograma de pagamento dos precatórios... Não! Foi a importantíssima preocupação em logo definir os 16 feriados do próximo ano. Só um deles coincide com domingo, os outros 15 serão em dias úteis. Como não é bissexto, o ano de 2023 tem 365 dias. Retiremos 52 sábados e 53 domingos. Restam 260 dias. Agora removam-se 15 feriados que não caem durante fins-de-semana... e obteremos 245 dias úteis em 2023. Madame Tartaruga Forense já fez as contas. E, antecipadamente, já está com um sorriso aberto.

Sumiço conveniente

Férias de 60 dias para magistrados e procuradores, privilégio concedido às duas categorias em 1979, "podem estar perto do fim" - diziam jornais há mais de 10 anos. Crescia, então, nas cúpulas do Judiciário e do Executivo um movimento para pôr fim ao mais longo período de ócio remunerado a profissionais bancados com dinheiro público. Em fevereiro de 2013, Joaquim Barbosa, então presidente do STF, criou uma "comissão especial" (?) para enviar ao Congresso Nacional projeto de lei mexendo nesses tópicos da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman). Mas não se fala mais nisso...

A propósito

Com as folgas dos recessos de fim de ano e os feriados nacionais, estaduais e municipais, juízes e procuradores somam cerca de 90 dias de ócio por ano. Não há nada parecido em nenhum outro país. E tem mais: alguns juízes e procuradores vendem parte das folgas para fazer caixa extra. Por lei, eles não podem vender férias. As férias de magistrados e procuradores têm custo elevado, atrasam o andamento de processos e até afetam a atividade econômica do País. Processos lentos retardam decisões, atingem direitos e atrapalham negócios.

O vício do Audi

O direito do consumidor à restituição do valor pago por produto com vício de qualidade compreende o valor do momento da compra. Este será atualizado, sem nenhum abatimento a título de desvalorização pelo tempo de uso. O caso é paranaense e a decisão é do STJ. Uma consumidora adquiriu, em maio de 2015, um automóvel Audi, zero km, em que apresentou problemas constantes, não resolvidos após três retornos à concessionária e sete revisões, entre 2015 e 2017. A opção da compradora foi a da devolução do veículo e a restituição integral da quantia paga. Bingo! A decisão superior derrubou a tese da Audi de que "a restituição integral do valor, após todo o tempo de uso, caracterizaria enriquecimento ilícito da consumidora". (REsp nº 2.000.701).

Assalto no pedágio

A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que a concessionária de rodovia não tem responsabilidade civil diante do crime de roubo com emprego de arma de fogo cometido na fila de pedágio. Conforme o acórdão, "a segurança pública é dever do Estado". O caso é oriundo de São Paulo. O julgado definiu que "o crime deve ser tratado como fortuito externo (fato de terceiro), o qual rompe o nexo de causalidade e, por consequência, afasta a responsabilidade civil objetiva da concessionária que administra a rodovia". (REsp nº 1872260).

Vivendo e aprendendo

Esta é, especialmente, para que jovens advogados e estagiários aperfeiçoarem seus conhecimentos. A 3ª Turma do STJ considerou que a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a complementação da petição inicial não é recorrível por meio de agravo de instrumento. O recurso, nessa situação, deve ser a apelação. Conforme o julgado superior, "para que seja recorrível por agravo de instrumento, a decisão deve ter natureza interlocutória, constar do rol do artigo 1.015 do CPC, ou caracterizar uma situação de urgência". (REsp nº 1.987.884).

Informação secreta

Aliás, já não mais secreta... Vladimir Putin estaria com Parkinson, além de câncer no pâncreas e na próstata. A informação provém de documentos da inteligência da Rússia, vazados nesta semana. A imprensa mundial tem destacado o desconforto do presidente em pronunciamentos recentes e suas inúmeras faltas em compromissos oficiais. Porém, as notícias sobre essas possíveis doenças, no entanto, vem sendo desmentidas pelo governo.

Freio semi puxado?

As vendas de veículos novos somaram 180,9 mil unidades em outubro: são 6,7% menos do que no mês anterior. Foi a segunda queda seguida após as 208,6 mil comercializações de agosto. No ano, o total de automóveis vendidos chega a 1,65 milhão, uma queda de 5% em relação ao mesmo período de 2021.

