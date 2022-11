'Vade retrum, advocacia'...

Passada a azáfama eleitoral, advogados militantes desabafaram ao Espaço Vital, ontem, sobre as dificuldades na retomada da rotina nos fóruns gaúchos e no Tribunal de Justiça (TJ-RS). Um dos profissionais da advocacia dispôs-se a fazer uma síntese em "nome de todos". O relato: "Cada câmara está fazendo apenas uma sessão por mês; isso nas quartas e quintas-feiras na última semana do mês. Algumas sessões são presenciais, outras mistas e há quem só faça por videoconferência. A tranqueira e a falta de lógica dificultam os advogados nas sustentações orais". A queixa: "Não há lógica, nem publicidade da logística de cada câmara. O sistema anterior marcava uma sessão por semana, o que proporcionava também a melhor distribuição do número de processos". O congestionamento: "Dois colegas de um mesmo escritório tiveram, em outubro, cinco julgamentos no mesmo dia e horário. Desses, dois foram por videoconferência e três presenciais. Ora, não dá para 'correr' de uma câmara para outra... E para um pequeno escritório, ou para o advogado que trabalha sozinho, é um martírio". Os pedidos: "Da magistratura gaúcha, mais consideração. Do TJ-RS, imediata inspiração no modelo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). E da OAB/RS imprescindíveis e urgentes atenção e agilidade".

A propósito da charge

"Vade Mecum" é um compilado de leis organizadas por especialistas. A expressão latina pode ser traduzida como "vai comigo", fazendo referência ao livro que poderá acompanhar o estudante em toda a sua trajetória na faculdade e, posteriormente, na profissão. "Vade Retrum" é expressão de repugnância; indica que alguém quer afastar algo ruim, ou que lhe é inconveniente. "Vade-retro, some da minha vida, nunca mais te quero ver" - são as formas aportuguesadas mais usadas da expressão latina.

Limbo previdenciário

Caso típico de dano moral trabalhista. Um soldador-montador que teve alta previdenciária do INSS, mas continuava incapacitado para o serviço - conforme o médico da empregadora e seu próprio médico particular - será indenizado em R$ 20 mil por danos morais. Também fará jus aos salários a que tinha direito desde que saiu da licença. Por causa da divergência entre o INSS e a empregadora, o trabalhador ficou no chamado ''limbo previdenciário'', sem receber o auxílio estatal nem o seu salário. A decisão é da 8ª Turma do TRT-4 (RS) que reformou, em parte, sentença da 4ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul. (Processo nº 0020433-09.2021.5.04.0404).

Partilha amigável

A homologação da partilha amigável e a expedição dos documentos necessários não podem ser condicionadas ao pagamento prévio do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD). Basta que estejam quitados os tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas. Com esse entendimento, a 1ª Seção do STJ julgou dois recursos especiais sob o rito dos repetitivos e definiu tese que terá observância obrigatória pelas instâncias ordinárias. Eis: "No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condiciona ao prévio recolhimento do ITCMD. Deve ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e as suas rendas, a teor dos artigos 659, parágrafo 2 do CPC e 192 do CTN". O resultado apenas consolidou a jurisprudência já pacífica na corte. (REsps nºs 1896526 e 2027972).

O time dos 11

O novo presidente da República vai governar, a partir de 1º de janeiro de 2023, em convivência com uma corte formada por quatro ministros indicados por Dilma Rousseff (PT): Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso e Edson Fachin. E três escolhidos pelo próprio Lula: Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e Dias Toffoli. Dois foram ungidos por Jair Bolsonaro (PL): são Nunes Marques e André Mendonça. Um foi nomeado por Michel Temer (MDB) - justamente Alexandre de Moraes. E outro por Fernando Henrique Cardoso (PSDB): foi Gilmar Mendes - hoje o mais antigo no STF. Está ali desde 20 de junho de 2002 e completará 75 de idade em 30 de dezembro de 2030. Lula terá, ainda, a oportunidade de nomear os substitutos de Ricardo Lewandowski (que se aposenta em 11 de maio) e Rosa Weber, que pode permanecer na corte e em sua presidência até 2 de outubro de 2023. Nas datas mencionadas, os dois serão alcançados pela aposentadoria compulsória (75 de idade).

O próximo

O supremo figurino, na sequência da praxe constitucional, terá Luís Roberto Barroso como o presidente imediato a Rosa Weber, ainda em 2023. Nascido em Vassouras (RJ) em 11 de março de 1958, ele teve a infância e a juventude sem problemas financeiros: seu pai foi promotor de justiça; e sua mãe, advogada.

Páginas da vida

E depois de Barroso, na presidência do STF será a vez do gaúcho Luiz Edson Fachin, nascido em Rondinha (RS) em 8 de fevereiro de 1958. Seu pai era agricultor e a mãe, professora. A família, de poucas posses, mudou-se para o Paraná, quando ele tinha dois anos de idade. Aos 17 anos, mudou-se para Curitiba para estudar. Em sua sabatina pelo Senado Federal em 2015, Fachin revelou sua infância de privações e a adolescência difícil: fora vendedor de laranjas nas ruas de Toledo (PR); depois, emissor de passagens na estação rodoviária local. Fachin é casado com a magistrada Rosana Amara Girardi Fachin. Em 1999 ela foi nomeada juíza do Tribunal de Alçada do Paraná, em vaga do quinto constitucional destinada à OAB. Em 2004, tornou-se desembargadora do mesmo tribunal. Aposentou-se em 28 de julho de 2022.

Mulheres maduras

Mulheres com idade a partir de 50 anos somam mais de 30 milhões no Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Elas estão atentas à saúde e à longevidade, movimentando a economia de forma surpreendente. Atualmente são mais avós do que netos no planeta, curiosidade estatística que reflete, por exemplo, que o que está mudando nos últimos anos é a rapidez com que a expectativa de vida vem aumentando, em todos os países. A cada ano, um recém-nascido vive aproximadamente três meses a mais do que aqueles que nasceram no ano anterior. E no mundo, temos hoje 1.739 supercentenários validados, que são homens e mulheres que já chegaram aos 110 anos. Mas de acordo com o Aging Analytics - Supercentenarians Landscape Overview 2021, os super longevos mapeados por distribuição de gênero são 160 homens e... 1.579 mulheres.

Premonição?