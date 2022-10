Prótese para o sucesso

O Tribunal de Justiça (TJ-RS) negou seguimento a recurso especial interposto pela Unimed Porto Alegre, em ação ajuizada por um engenheiro. Assim, confirmou julgado da 6ª Câmara Cível: "Após a vigência da Lei nº 9.656/98, não há possibilidade de negativa à cobertura de prótese indispensável ao ato cirúrgico". Adiante: "O art. 10, VII, é claro ao estabelecer a não exclusão da cobertura ao fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios". E a conclusão: "Necessidade de implantação de prótese importada para a obtenção de sucesso no resultado da cirurgia". (Processo nº 70048910152). ..... www.espacovital.com.br Leia ema íntegra da sentença e do acórdão.

Significado e uso de "cutre"



Por Paulo Flávio Ledur, professor de Português O colunista Marco Antonio Birnfeld desafiou-me a descobrir significado e uso da palavra "cutre", que vem sendo muito utilizada em alguns meios, inclusive entre profissionais do Direito. É do vocabulário espanhol, significando "tacanho, miserável". Estendi a pesquisa e encontrei outros múltiplos conceitos, que têm em comum o aspecto pejorativo: decadente, sovina, sujo, surrado, ultrapassado, fora de moda, pobre, barato, de má qualidade, de mau gosto, de aspecto descuidado, miserável, mal cuidado, entre outros que o leitor pode estar imaginando. Nada impede que o significado negativo seja aplicado em qualquer setor que conte com a presença humana, inclusive nos meandros da advocacia e do Direito em geral: advogado "cutre", magistrado "cutre", inicial "cutre", sentença "cutre", política "cutre", políticos "cutres", ministro "cutre". No entanto, é importante esclarecer que "cutre" não é palavra que integra o léxico oficial da língua portuguesa. Não pode, portanto, ser usada em textos que requerem o uso formal do idioma, como é o caso da linguagem jurídica. Seu uso deve limitar-se ao linguajar coloquial, aquele usado nos corredores, no bar e em outros ambientes de confraternização. Como se pode concluir a partir dos exemplos acima, seu significado é aberto, sendo necessário sempre vincular o uso ao contexto.

Contrafação gaudéria

O Grupo Garotos de Ouro e três artistas gaúchos (Elton Saldanha, Ivonir Macuglia Machado e Leandro Barcelos) foram condenados, civilmente, a indenizar o compositor Nei Antônio Fernandes, 82 anos de idade, em ação que discutiu o plágio da música "Chora no ombro do velho". Após gravada originalmente em 1993 pelo compositor Moraezinho, anos depois os contrafatores a alteraram para "Chora no ombro do véio". Os refrões também sofreram pequenas alterações. Uma perícia musical reconheceu a contrafação. A reparação pelo dano extrapatrimonial será de R$ 60 mil. O compositor Fernandes também terá direito a receber direitos proporcionais em decorrência da reprodução da canção nos mais diverso tipos de mídias. (Processo nº 70080508690).

Bisavô do Cascão?...

Lembram do Cascão, um personagem da Turma da Mônica, surgido em 1961? Ele foi inspirado em um menino que seu criador, o desenhista Maurício de Souza, conheceu em Mogi das Cruzes (SP), que tinha tal apelido por ser muito sujo. Pois o iraniano Amou Haji, conhecido como "o homem mais sujo do mundo", morreu esta semana, aos 94 anos. A imprensa do Irã afirma que ele não via um chuveiro há mais de meio século. Morador da província de Fars, ele dizia "não tomar banho para evitar doenças". Foi personagem de um documentário lançado em 2013.

Infidelidade advocatícia

A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) manteve a condenação da advogada Viviane Menegazzo Dalla Líbera (OAB/PR nº 31.619), 45 anos de idade, que falsificou um termo de audiência judicial em processo trabalhista. A pena de dois anos de reclusão foi substituída por duas restritivas de direitos: serviços à comunidade e prestação pecuniária de quatro salários mínimos... O delito cometido por Viviane, em 14 de dezembro de 2015, foi forjar um termo de audiência da 1ª Vara do Trabalho de Francisco Beltrão (PR). Contratada para defender um empregado demitido sem justa causa, ela traiu seu cliente. Em conluio com o empregador, foram simuladas uma audiência e o julgamento do caso pelo juízo trabalhista. (Processo nº 50069737620204047002).

Pois é

Nos assentamentos públicos da OAB do Paraná, a situação de Viviane Menegazzo Dalla Líbera é "ativa". Entrementes, a entidade está realizando a campanha "contra o golpe do Falso Advogado". (Assim mesmo, em maiúsculas).

Conjunta, mas...

A penhora sobre conta conjunta só pode afetar a parte do saldo que cabe ao devedor. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aplicou o entendimento de que "não é possível a penhora do saldo integral de conta-corrente conjunta para pagamento de dívida imputada a apenas um de seus titulares". Assim, o colegiado cassou acórdão que admitira a penhora de todo o saldo depositado em conta conjunta, quando somente um dos correntistas era demandado em execução fiscal. (EREsp nº 1.734.930).

Geladeira do apito

A Associação Nacional de Árbitros de Futebol (Anaf) está furiosa com o afastamento público, feito pela CBF, de André Luiz Freitas Castro (goiano, apitador de campo) e Adriano Milczvski (paranaense, VAR). Eles foram publicamente colocados no "Programa de Assistência ao Desempenho do Árbitro (PADA)". É uma espécie de "geladeira"... Os dois erraram na não marcação de um pênalti no jogo Flamengo 3 x Santos 2, na terça-feira, pelo Campeonato Brasileiro. É que o primeiro gol flamenguista, feito pelo atacante Pedro, só saiu após Castro e Milczvski ignorarem uma falta imediatamente anterior, na área do Flamengo. Seria pênalti...

