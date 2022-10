Milhares de processos, milhões de dinheiro

Desencadeada em 21 de fevereiro de 2014, a Operação Maurício Dal Agnol completa, nesta sexta-feira (21), oito anos e oito meses de existência. Neste tempo todo, bastante água rolou por baixo da ponte; muitas vítimas faleceram e ainda morrem à espera das indenizações. Mais de 90% dos credores são idosos e quase todos litigam com gratuidade da justiça. O próprio Judiciário gaúcho já reconheceu sua morosidade na condução dos processos. O Ministério Público e a Defensoria Pública por anos abandonaram os processos coletivos. E gestões passadas da Ordem gaúcha não foram ágeis e eficientes como seria lícito esperar. A advogada Ana Carolina Reschke (OAB/RS nº 62.941), presidente da Associação das Vítimas de Maurício Dal Agnol, relata e documenta que "um dos recursos aguarda julgamento há quase um ano no Tribunal de Justiça - é um processo em que, espera-se, sejam liberados mais de R$ 10 milhões aos lesados". O julgamento estava pautado para o recente 29 de setembro, mas foi retirado de pauta. O processo paralisado tem o número 5004089-68.2014.8.21.0021. A Câmara é a 16ª Cível. A relatora é a desembargadora Deborah Coleto Assumpção de Moraes. Fez-se silêncio oficial, e nem a radiocorredor advocatícia descobriu o motivo da puxada de freio-de-mão na prestação jurisdicional. Em 2021, a entidade que reúne os lesados chegou a contar 1.200 processos cíveis em fase de cumprimento de sentença. Nem o tribunal sabe o número exato. Em muitas pilhas foram reconhecidos os ilícitos praticados pelo indigitado advogado. As indenizações deferidas superam R$ 300 milhões. A mesma associação aponta a existência, em tese, de mais de 1.000 delitos criminais, a serem ainda apurados pelo Ministério Público. "Mas a prescrição está atacando até mesmo as ações penais já ajuizadas" - deplora a advogada Reschke. A Associação de Vítimas diz que "provocamos inúmeras vezes o Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública para que providências fossem tomadas, mas quase nada aconteceu". A prescrição está na espreita. Enfim, tudo parece ficar mais difícil a cada dia que passa.

Censura e retrocesso

O lema da Bandeira do Brasil - Ordem e Progresso - está sendo afrontado por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Censura é a desaprovação prévia e a consequente remoção da circulação pública de informações. Ela consiste em coerção de suprimir notícias, opiniões ou expressões artísticas. O objetivo é a proteção dos interesses de um estado, uma organização, um partido, um grupo econômico, ou um indivíduo. E por aí. O arrocho tende a influenciar a opinião pública para evitar que outro sistema de ideias - que não o dos grupos dominantes ou poderosos - tenha receptividade. No caso da afronta contra a Jovem Pan, há uma suprema e/ou superior previsão de que a emissora vá cometer delitos, com o que já se impõe que ela, de antemão, se abstenha de falar nisso, naquilo ou daquele. Deixamos de pensar em Ordem e Progresso para admitir que estamos sob o risco de censura e retrocesso.

Compromisso com Deus

Lula se rendeu aos evangélicos: "A família, para mim, é uma coisa sagrada" - diz a carta de compromisso lida durante evento com lideranças da igreja em São Paulo. Outra frase: "Uma família, quando sai de casa pra ir pra igreja, seja católica ou evangélica, ela não vai para ouvir discurso político, vai para assumir mais compromisso com Deus e com sua família". Em Êxodo, capítulo 20, versículo 7, o Terceiro Mandamento ensinou que "se tomares o Nome do Senhor teu Deus em vão, Ele não te terá por inocente".

Concubinato impuro

A Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região negou pensão por morte a uma mulher de 60 anos, moradora do Paraná. Síntese do enredo: a autora da ação alegou e demonstrou que morava junto com o segurado do INSS em relação de mútua colaboração e dependência, e que eles tiveram filhos, caracterizando união estável. Ao mesmo tempo, o homem era casado oficialmente com outra mulher. Na época do óbito, ele mantinha relacionamento afetivo com "a outra", de forma contínua e duradoura, concomitantemente à relação conjugal com a esposa. Trecho do acórdão: "Tratando-se de concubinato impuro, ainda que comprovada a união, não é possível a concessão do benefício de pensão por morte por se tratar de situação não amparada pelo ordenamento jurídico". (Proc. nº 5002416-52.2011.4.04.7005).

O bingo de Rosa

Quem previu que a reservada gaúcha Rosa Weber imprimiria, na presidência do STF, um relacionamento distante com integrantes de outros Poderes, acertou. Três senadores pediram nos últimos dias, horários para conversar com a ministra em seu gabinete. Nenhum dos políticos foi recebido. As respostas foram protocolares e iguais: "Prezado, com os cordiais cumprimentos, sobre o pedido de audiência com a sra. ministra presidente Rosa Weber informamos que a solicitação está sob análise quanto à viabilidade de agenda". Prêmio de consolação oficial: eventuais memoriais podem ser enviados por e-mail...

Impenhorável!

O fato de o devedor ainda não residir no único imóvel de sua propriedade, porque está em fase de construção, não impede sua classificação como bem de família. E, como tal, ele é impenhorável. Com esse entendimento, a 4ª Turma do STJ cassou acórdão paulista que considerou "impossível a caracterização de imóvel em construção como bem de família". (REsp nº 1.960.026).

Ajuda oportuna

O presente de Natal chegará mais cedo para taxistas e caminhoneiros que recebem os auxílios de

Serão nos dias 19 de novembro e 10 de dezembro. R$ 1.000. Os pagamentos dos últimos meses de 2022 foram antecipados.

Depois da tempestade...