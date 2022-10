Durou pouco a volta de Mauricio Dal Agnol à advocacia

Um pedido de reconsideração apresentado nesta terça-feira (18), por escrito e pessoalmente, pelo presidente da OAB/RS Leonardo Lamachia, ao Conselho Federal da OAB, teve êxito. A conselheira relatora Lilian Jordeline Ferreira de Mello, da 2ª Turma, acolheu, por volta das 14h, um “pedido de reconsideração” e tornou sem efeito sua própria decisão que devolvia a Mauricio Dal Agnol a situação “normal”, para que voltasse a advogar.

Foi na tarde de uma sexta-feira hibernal (28 de junho de 2019) - por unanimidade dos votos (85) dos conselheiros presentes à reunião do Conselho Pleno da OAB-RS – que o advogado Dal Agnol foi excluído dos quadros da entidade, após a formal declaração de sua inidoneidade para a profissão. Ele já estava suspenso do exercício profissional desde 27 de fevereiro de 2015. Tal iniciativa cautelar da Ordem gaúcha foi questionada judicialmente pelo advogado suspenso, com ação e recursos na Justiça Federal de primeiro grau e no TRF-4, todos inexitosos.

Desde seus primeiros lances judiciais - ocorridos na comarca de Passo Fundo (RS) quando o advogado foi denunciado (19.02.2014) - já decorrem oito anos, sete meses e 29 dias. A versão acusatória do Ministério Público é a de que Dal Agnol lesou aproximadamente 30 mil clientes. Ele foi denunciado pela prática do crime de apropriação indébita em razão do ofício, emprego ou profissão.

O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Passo Fundo, em 19 de fevereiro de 2014, determinou a prisão preventiva e o sequestro de bens do acusado.

Contra esse ato, foi impetrado habeas corpus no TJRS. Ali, a 6ª Câmara Criminal deferiu parcialmente a ordem apenas para expedir o salvo-conduto com validade de 30 de maio a 30 de junho de 2014, visando assegurar o retorno do advogado – que se encontrava passeando com a família em New York (EUA) - ao Brasil.

Em 22 de setembro de 2014, a 3ª Vara Criminal de Passo Fundo determinou a prisão de Dal Agnol. A defesa então impetrou habeas no TJRS, que foi indeferido pela 6ª Câmara Criminal.

Novo habeas foi apresentado no STJ. O relator negou, reconhecendo “estarem as premissas da prisão em consonância com a jurisprudência da corte superior”. Houve

então a impetração de mais um habeas corpus, pelo advogado Cesar Roberto Bittencourt, no STF. Ali Dal Agnol obteve êxito, sendo colocado em liberdade, graças a uma liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio Mello, em 13 de fevereiro de 2015. Ele continua solto, mediante condições. Não há nenhuma condenação criminal com trânsito em julgado.

Na conjunção demorada, chegou a ser fundada a “Associação das Vítimas de Mauricio Dal Agnol” que é autora pelo menos de duas ações contra o (ex?) advogado. A entidade também orienta pessoas que foram lesadas.

O Setor Processual do TJRS admitiu na segunda-feira (17) não ser possível informar em quantas ações cíveis e criminais Dal Agnol é réu, autor, recorrido e/ou recorrente em todas as comarcas gaúchas e na segunda instância. O STF admitiu serem, ali, 877 processos, sem especificar quantos ainda estão em tramitação. O STJ não respondeu.