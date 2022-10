Uma vergonha para a OAB nacional

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

O notório Maurício Dal Agnol recuperou a condição de "regular" no seu registro da OAB/RS e está liberado para exercer a profissão de advogado, da qual estava suspenso desde 27 de fevereiro de 2015. Ele é réu em milhares de ações que mencionam golpes aplicados em 30 mil clientes, segundo dados da Operação Carmelina, deflagrada em 2014, pela Polícia Federal. O advogado chegou a ficar preso (150 dias) no Presídio de Passo Fundo, quando foi libertado liminarmente por habeas corpus assinado pelo ministro Marco Aurélio Mello, do STF. O acusado agora responde aos crimes em liberdade. A Polícia Federal chegou a rastrear contas bancárias em busca de supostos R$ 2,8 bilhões. Tal dinheiro não foi localizado. A exclusão de Dal Agnol dos quadros da advocacia foi aplicada em 2 de julho 2019, por decisão unânime (85 x zero) do Conselho Seccional da OAB/RS. Dele houve recurso com efeito suspensivo - assegurado por lei - ao Conselho Federal da OAB. Para a surpresa principalmente das vítimas que aguardam receber seu dinheiro - desde a semana passada Maurício Dal Agnol consta no sistema público de consultas da OAB gaúcha como detentor de "situação normal" - isto é, apto a exercer a profissão. Não há detalhes sobre o teor da decisão que restabeleceu o registro de Dal Agnol nos quadros da advocacia brasileira, pois há "sigilo assegurado por legislação federal" (sic). Mas a radiocorredor advocatícia brasiliense informou que a liminar de "regularização" foi concedida pela conselheira federal (pelo Estado de Sergipe) Lilian Jordeline Ferreira de Melo. Em Brasília, o presidente da OAB gaúcha, Leonardo Lamachia, desde ontem tenta no Conselho Federal da OAB a cassação da liminar que reintegrou Dal Agnol à advocacia. (Recurso nº 21.0000.2022.000101-4/SCA-STU)

Fraude em Caxias do Sul

Denúncia feita em 30 de agosto pelo advogado Rudimar Luis Brogliato, ex-presidente da Subseção de Caxias do Sul, da OAB/RS, revelou uma fraude que ocorria na comarca. Segundo ele, "o esquema utilizado pelo oficial de justiça Mauro Kratz Fonseca "deixou evidente uma falha no sistema de controle do TJ-RS (Tribunal de Justiça), pois é o próprio servidor que participa da elaboração de sua folha de pagamento". Ou seja - mutatis mutandis - é como se um funcionário inserisse nos seus contracheques o valor a que tem direito a título de horas extras. Ontem - menos de dois meses após a revelação do fato - a radiocorredor caxiense transmitiu que "a sindicância foi concluída e aguarda apenas a decisão da presidente do TJ-RS, Íris Helena Nogueira, acolhendo, ou não, o parecer final". E arrematou: "A conclusão é pela demissão do servidor. Cautelarmente, o oficial de justiça foi afastado de suas funções".

Cachorro louco

Um cão da raça husky apresentou um comportamento estranho enquanto passeava, no sábado, com seu dono por San Jose, na Califórnia (EUA). O animal começou a correr freneticamente, e isso durou 10 minutos. Assustado, o dono o levou ao veterinário. Este descobriu que o animal havia ingerido metanfetamina. A droga provavelmente estava caída em alguma rua. Detalhe: o nome do cão é Lokky.

Crescimento dos serviços

O setor de serviços, responsável por 70% de tudo que é produzido no Brasil, alcançou a quarta alta mensal seguida em agosto (0,7%). Os dados foram divulgados pelo IBGE na sexta-feira passada. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o volume do segmento cresceu 8%.

Velocidade virtual

Oito universidades paulistas serão, em breve, interligadas por uma rede de fibra óptica de alta velocidade: 100 gigabites por segundo. A tecnologia permitirá, além da conexão entre elas, a troca de informações com instituições estrangeiras. As experiências já ocorrem na Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e na UFABC (Universidade Federal do ABC). Por que Vivo, Claro, etc. não fazem algo semelhante em prol dos usuários brasileiros de cada dia?

Se bebeu, não torça

A Copa do Mundo do Catar, com início em novembro, terá áreas destinadas aos torcedores bêbados. A intenção é que eles "descansem um pouco até ficarem sóbrios", disse o presidente-executivo do evento, Nasser Al Khater. O país muçulmano adota um controle rígido sobre o álcool. Será permitido o consumo de cerveja antes e depois dos jogos. Mas durante os jogos, não!

Sem medo de morrer

O ídolo do basquete Oscar Schmidt afirmou, em entrevista à Rede TV, que desistiu agora de seguir com o tratamento de quimioterapia. Desde 2011 ele tratava de um câncer no cérebro. Agora, aos 64 de idade - ele que foi um dos maiores atletas da história do esporte brasileiro - revelou que vai se dedicar muito mais à família. "Parei com o tratamento. Morria de medo de morrer, de fechar o olho e não acordar mais" - afirmou na entrevista. Desde 2013 ele integra o hall da Fama da modalidade, nos EUA.

13, 22 e ...11

Por causa da eleição presidencial, o jogo do bicho vem cotando diferencialmente as apostas que incluam dezenas com 13 (borboleta) e 22 (cabra). O temor é o grande volume de "fézinhas" nesses grupos. Os apostadores podem jogar neles, mas - se contemplados - recebem um prêmio menor. Algo parecido com o que ocorre em abril com o 11 (cavalo), no Dia de São Jorge.

Os doutores na política

Depois de deputado, advogado é a profissão mais comum entre os componentes da próxima legislatura. Ante o índice de reeleição (51%), não é de espantar que deputado tenha sido a ocupação com mais menções entre os eleitos para a Câmara; eles foram 253. Em seguida, novamente sem surpresa, vêm os 48 que informaram ser advogados. Em seguida, 47 que se autointitularam "empresários". Em patamar mais abaixo, 22 eleitos declararam ao TSE que são vereadores. Os médicos somarão 18 cadeiras. Policiais e militares (16), servidores públicos (13) e professores (10) aparecem na sequência.

Que fim levou?

Alguém sabe por onde anda Ciro Gomes (PDT)? O candidato derrotado ao Planalto desapareceu desde que declarou "apoio ao seu partido", logo depois do primeiro turno. Se sumiu, ninguém sabe, ninguém viu...

Coceira no olho

Uma médica removeu 23 lentes de contato perdidas num dos olhos de uma paciente. O vídeo - publicado no Instagram e TikTok - viralizou justamente pelas imagens fortes do procedimento. A doutora Katerina Kurteev, da Califórnia (EUA), diz que "a distraída cliente precisa ter mais cuidado com a própria saúde". E propôs que ela entre no Livro Guinness dos Recordes.

Aceita Pix?

Ex-zagueiro da seleção da Inglaterra, Sol Campbell está vendendo um de seus imóveis de luxo. A mansão, com seis andares e terraço com vista para o rio Tâmisa, fica em Chelsea, bairro nobre de Londres. Inicialmente, o astro pedia 24 milhões de libras. Mas, sem ofertas, baixou para 20 milhões (cerca de R$ 114 milhões). Ah, Campbell, por que você não falou antes? Aceita Pix?

Base de cálculo