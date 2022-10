O juiz como testemunha

Na Vara do Trabalho em cidade gaúcha de médio porte, o diretor de secretaria faz breve leitura da petição inicial, para verificar os requisitos à notificação do reclamado. Mas, diante de uma peculiaridade na prova requerida, telefona para o juiz. - Doutor, o reclamante era porteiro de motel e pede quatro horas extras diárias. - Ora, inclua na pauta normal. - É que daí os autos vão rolar aqui na vara, uns dois meses. Não me parece recomendável... - Não estou entendendo! - rebate, firme, o magistrado. - É que há um pedido de... (pausa) expedição de ofício ao Detran. O reclamante indicou placas de automóveis de clientes habituais no horário em que teria feito horas extras. E a petição busca sejam informados os nomes dos proprietários dos veículos, a fim de que sejam notificados para serem testemunhas. - Ora! Na audiência, eu indefiro o requerimento e pronto. Cabe à parte identificar as suas testemunhas. - Mas doutor, é que... a placa do seu carro é a primeira da relação dos frequentadores do motel. O senhor sabe como é cidade do Interior, aqui já temos rádio corredor... - alertou o servidor. (Há alguns segundos de meditativo silêncio no diálogo). O juiz volta à carga: - É caso, então, de tutela de urgência. Abra um horário especial na pauta e permita que só as partes examinem os autos. E pelo interesse público envolvido, o processo deve tramitar em segredo DE Justiça - determina o magistrado. Dez dias depois ocorre a audiência. Nela o magistrado está com paciência e bom humor como em nenhum outro dia de sua carreira. Espicha daqui, puxa dali, recomenda acolá, o juiz consegue que um acordo seja celebrado - e com pagamento imediato. - Bom pra vocês, bom pra Justiça, bom pra todos nós - disse, estendendo a mão às partes e aos advogados. A frase final do termo foi a tradicional: "Cumprido o acordo, arquivem-se os autos". E pra completar, manteve-se o segredo DA Justiça. E não se fala mais nisso.

Pequenos detalhes...

A propósito, o colunista desafiou o professor de Português Paulo Flávio Ledur a abordar a diferença de significado entre as duas expressões: "segredo DE Justiça / segredo DA Justiça". A resposta não demorou. "A primeira, segredo DE Justiça, é a expressão legal consagrada que define as ações cujo teor não pode ser divulgado. E a segunda, segredo DA Justiça, refere-se a situações que, por alguma razão, os órgãos jurisdicionais não gostariam que fossem divulgadas. Diferença sutil, mas importante" - afirmou Ledur, muito explícito. Assim, é preciso estar muito atento às "grandes" sutilezas de "pequenos" detalhes que integram a rotina forense.

Caos aéreo

Vimos no domingo, segunda e até terça ao meio-dia que bastou furar o pneu de um avião para o sistema de transporte aéreo brasileiro entrar em colapso. O incidente com o trem de pouso de uma aeronave de pequeno porte, em Congonhas (SP), ocorreu na tarde de domingo (9), mas causou congestionamentos "efeito cascata" em voos de outros terminais. Gastaram-se nove horas até a aeronave ser removida. Seguiram-se 24 horas de filas, caos e desrespeito aos consumidores.

´Taxa$´ de embarque...

Perguntas que se impõem. Por que aviões de pequeno porte têm que pousar em Congonhas? E por que, obrigatoriamente, eles não são alocados para pousos e decolagens em Campo de Marte, na própria Zona Norte de São Paulo. A propósito, no Salgado Filho, em Porto Alegre, o que a concessionária Fraport tem feito em consideração à população idosa e pessoas com dificuldades de mobilidade? Nada! Ou quase isso. Mas a argentária segue arrecadando.

Ciência avançada

Uma bebê espanhola de 13 meses foi a primeira pessoa no mundo a receber um transplante de intestino de uma pessoa com morte anunciada. O doador havia sofrido uma parada cardiorrespiratória. Antes da cirurgia, uma máquina garantiu a circulação sanguínea até a retirada do órgão. A criança hoje tem 17 meses e mora em Segóvia, cidade próxima a Madri.

Mini monstro?

Um sapo de seis pernas foi encontrado por um homem na província de Phayao, na Tailândia. Além dos quatro membros comuns e um anfíbio, outro cresceu e... se dividiu em dois. O responsável pelo achado, Somboon Tuakrua, considera a descoberta "um sinal de boa sorte". Ele cria o bicho há um ano.

Quer trabalhar lá em casa?

A abertura de novas vagas de trabalho na economia brasileira deve muito aos serviços domésticos: faxineiras, babás e cozinheiras estão sendo disputadas. Depois do fechamento massivo de postos durante a pandemia, o número de pessoas nesse segmento chegou, no segundo trimestre de 2022, a 5,8 milhões de pessoas. Comparando: é o equivalente à população da rica Dinamarca.

Poupar, calcular

Pela primeira vez em dois anos, em setembro o rendimento da poupança foi superior à inflação do País. Enquanto a velha caderneta deu 7,27% em 12 meses, o IPCA, - que mede a variação oficial de preços - acumulou 7,17% no mesmo período. Atualmente, a aplicação preferida dos brasileiros rende 6,17% ao ano, mais a TR.

'PeRdido' de vista...

Fora agendado no Supremo Tribunal Federal (STF), de 7 a 17 deste mês, o julgamento virtual da ação que decidiria sobre o renitente pagamento de pensão para ex-governadores em sete Estados. O final da novela confirmaria a jurisprudência consolidada do próprio Supremo, depois do voto da ministra Cármen Lúcia extinguindo a vantagem paga nos estados do Rio Grande do Sul, Acre, Amazonas, Paraíba, Amazonas, Santa Catarina e Sergipe. Mas... surgiu inexplicável "pedido de vista" feito pelo ministro Gilmar Mendes. Ora, tais ´peRdidos´ na alta Corte - em processos que envolvem agentes políticos - tramitam com a velocidade de tartarugas. Não é exagero palpitar que, doravante, serão mais um ou dois anos de continuidade do benefício inconstitucional sendo pago. A ação está no STF desde setembro de 2020. É a oneração irregular dos cofres públicos. Isso tem que acabar. (ADPF nº 745)

Chamem o VAR...

A revista FourFourTwo elegeu Lionel Messi "o melhor jogador de futebol de todos os tempos". A tradicional publicação inglesa colocou o argentino à frente de seu compatriota Diego Maradona e do português Cristiano Ronaldo. Chiiii, o brasileiro Pelé aparece apenas na quarta colocação. Dá para chamar o VAR?

Barbies humanas