Fraudes repetitivas que preocupam

Na sexta-feira passada, revelou-se aqui o caso de 30 desvios - via alvarás judiciais forjados - de dinheiro de terceiros. Os ilícitos foram manejados, em causa própria, por Luana Gabriela Bratz Scheffel, então escrivã da 2ª Vara Cível de Santa Cruz do Sul. Demitida, ela agora atua num escritório de advocacia da mesma cidade. Está regularmente inscrita na OAB/RS (nº 44.017). Hoje o Espaço Vital informa que a 1ª Delegacia de Polícia de Novo Hamburgo investiga - ainda que lentamente - registros policiais de fraudes de que é acusado um advogado local. A subseção local da OAB passou, desde esta quinta-feira, a acompanhar os casos. O modus operandi consistia em solicitar, aos clientes, valores elevados a pretexto de pagar custas, fechar acordos, ou atender a "necessários depósitos de custas judiciais". Nesse jaez, em uma ação de dissolução de sociedade, uma guia judicial de depósito de efetivos R$ 287,50 foi alterada/adulterada pelo advogado para R$ 28.750. Isso resultou num efetivo prejuízo de R$ 28.462,50 a seu desolado cliente, um cidadão aposentado. A radiocorredor forense de Novo Hamburgo repicou, nesta quinta-feira, sobre o mesmo personagem fraudador. E revelou que - em outra estratégia parecida - o lesado foi um ex-jogador do Grêmio: perdeu mais de R$ 3 milhões. No mesmo tom, a radiocorredor da advocacia porto-alegrense propagou a existência, já, de dois processos éticos que tramitam contra o mesmo advogado. Eles devem entrar na pauta do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB na segunda quinzena de novembro. A rápida conclusão das diligências policiais, a necessária agilidade da OAB de Novo Hamburgo, e medidas cautelares de produção antecipada de provas e arresto de bens poderão, talvez, garantir que prejuízos sejam minimizados.

Goleador & estuprador

Condenado em última instância, na Itália, a nove anos de prisão por estupro, o ex-futebolista Robson de Souza - o Robinho, 38 anos de idade - teve seu pedido de extradição decretado pelo governo italiano nesta semana. A solicitação, feita nesta quinta-feira, ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil, partiu do Ministério Público de Milão, onde ocorreu o crime praticado pelo atleta, seu amigo Ricardo Falco e, segundo a denúncia, por mais um italiano e quatro brasileiros que fugiram e nunca foram identificados.

O triste caso

Conforme as investigações, em 22 de janeiro de 2013, Robinho (que à época atuava pelo Manchester City) e seus comparsas estupraram uma jovem albanesa em um camarim da boate Sio Café, onde ela comemorava o seu aniversário. Os dois brasileiros foram condenados em primeira instância em dezembro de 2017, com base no artigo do Código Penal italiano: "Praticar relação sexual não consensual, forçada por duas ou mais pessoas, submetendo quem estiver em condição de inferioridade física ou psíquica".

Reclusão no Brasil

O artigo 5º, LI, da Constituição Federal proíbe a extradição de brasileiro nato. "Mas existem alternativas para Robinho cumprir a pena a que foi condenado na Itália por violência sexual de grupo" - afirma Vladimir Aras, ex-secretário de Cooperação Jurídica Internacional da Procuradoria-Geral da República. Seria a solicitação para o cumprimento da reclusão em território brasileiro. Outro caminho seria o eventual cumprimento do mandado de prisão em algum país que não o Brasil, mediante a implementação da chamada difusão vermelha (red notice) da Interpol.

'F... you'...

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça (TJ-RS) decidiu, em tutela antecipada recursal, que candidato ao concurso da Brigada Militar pode seguir no certame, revertendo exclusão por causa de tatuagens. O pretendente ao cargo de soldado foi aprovado na prova objetiva. No exame de saúde foi declarado apto, mas foi considerado "inapto por causa de duas tatuagens de cunho ofensivo". Um dos desenhos subcutâneos era, no braço direito, uma mão com cigarro de maconha; o outro, no tórax, um palavrão em inglês: "fuck/luck". Na decisão, o relator Francesco Conti referiu "não ter sido identificada a existência de previsão específica em lei que restrinja o ingresso de pessoas com tatuagens na Brigada Militar". Na mesma linha votaram os desembargadores Voltaire de Lima Moraes e Alexandre Mussoi Moreira. (Processo nº 5103550-47.2022.8.21.7000).

Dedo amputado

A 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Rio Grande do Sul manteve decisão que condenou o município de Panambi a indenizar uma menina que teve um dos dedos amputado, após acidente em um brinquedo, na escola em que estudava. A indenização é de R$ 20 mil. A menina, que tinha 7 anos na época, na hora do recreio brincava com colegas, quando prensou o dedo médio da mão esquerda em um balanço coletivo. Segundo a decisão, "o Município, por meio da instituição de ensino, assume o dever de zelar pela integridade do aluno, sendo responsável por qualquer dano sofrido pelo educando, não importando a sua natureza". O julgado considerou desnecessária a comprovação de culpa, respondendo o ente público de forma objetiva. (Processo nº 71010258028).

Parece loucura

O Prêmio Nobel de Física deste ano ficou com um trio de cientistas responsável por algo difícil de explicar, aqui, em um texto curto. Mas vamos tentar. O americano John Clauser, o austríaco Anton Zeillinger e o francês Alain Aspect sustentaram que "uma ação sobre uma partícula de luz pode ter impacto sobre outra similar imediatamente, mesmo se estiverem a uma enorme distância". Eles ainda não sabem dizer como isso acontece. O Espaço Vital, muito menos.

Arma defeituosa