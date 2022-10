A perda de credibilidade das pesquisas

Os resultados do primeiro turno das eleições, que ocorreram no domingo, espancaram as previsões das pesquisas feitas pelos principais institutos de levantamento sobre a preferência do eleitorado brasileiro. Na eleição presidencial, por (mau) exemplo, Datafolha e Ipec (ex-Ibope) estimaram 40% dos votos para Jair Bolsonaro (PL) e difundiram a possibilidade de Lula da Silva (PT) ganhar sem necessidade de segundo turno. Dois erros inexplicáveis. Fato curiosamente irretorquível - repetido a cada quadriênio - é que, desde 1998, o presidente da República não se elege no primeiro turno. As pesquisas têm recebido cada vez mais destaque em época de eleição e seus resultados são ansiosamente aguardados por muitos. Entretanto, para descobrir o desejo de voto do eleitorado, não basta somente coletar a opinião de qualquer um que estiver passando na rua, ou que residam em zonas estrategicamente direcionadas. Precisam ser consultados dados públicos que informam os percentuais de uma população sobre três variáveis: a) a escolaridade; b) a idade; c) o gênero. Devem aplicar-se técnicas de amostragem internacionais, que incluem padrões respeitados de margem de erro (2, 4, ou 5 pontos percentuais para mais ou menos, a depender da escolha da contratante) e nível de confiança (95%), para garantir precisão e confiabilidade. E precisam ser sorteadas as cidades dentro de mesorregiões: elas são as subdivisões geográficas que reúnem municípios com similaridades econômicas e sociais onde a pesquisa deve ser realizada. Parece que tais comandos não foram seguidos em 2022.

Credibilidade comprometida

Para o doutor em Ciências Políticas Leandro Gabiati, "a quantidade de erros compromete a credibilidade das empresas". Ele diz que "os institutos de pesquisa fazem parte do processo eleitoral e ajudam o eleitor a entender melhor em qual contexto ele vai votar". Mas alerta que "a baixa assertividade atrapalha o cenário eleitoral". Gabiati é também analista e professor. Argentino de nascimento, é cidadão de Brasília por opção. A propósito de pesquisas contestadas, quatro pensamentos dele: "Quando elas trazem informações erradas, confundem o eleitor. E, se os institutos passam a ter descrédito na sociedade e com atores políticos, isso é negativo para a democracia como um todo. É fundamental que, agora, façam um mea-culpa e aprimorem a metodologia e as ferramentas de pesquisa. Eles precisam acertar mais". Gabiati também estima que, até o segundo turno (30 de outubro), a tendência é que a sociedade não acredite nas pesquisas. "Os institutos continuarão fazendo seus levantamentos. Os que contratam continuarão contratando, mas certamente com dúvidas e questionamentos naquilo que apresentem ao longo deste mês. Ainda que acertem, a desconfiança está posta."

Metodologia dúbia

O cientista político Rócio Neiva Bareto, graduado em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília, ouvido pela TV Record - acredita que os institutos também precisam aperfeiçoar a metodologia dos levantamentos. Ele avalia que as empresas deixaram de considerar alguns aspectos do eleitorado, principalmente o voto dos indecisos. E apresenta sugestões: "É preciso investigar melhor o motivo de a pessoa estar indecisa. Perguntar em quem ela poderia votar caso mude de ideia; e questionar se ela tem um plano B para a eleição. Esse percentual pode fazer a diferença no resultado da pesquisa".

Dupla com força

Sergio Moro (União Brasil) e Deltan Dallagnol (Podemos) foram eleitos no domingo para senador e deputado federal, respectivamente, pelo Paraná. A vitória da dupla foi enfática. Enquanto o ex-juiz obteve 1,9 milhão de votos, o ex-procurador foi o candidato mais votado para a Câmara dos Deputados no Estado, com 344 mil votos. É um retrato dos valores e da reação que parte expressiva da sociedade brasileira compartilha na atualidade.

A surpresa da 'conja'

A propósito, Moro - que queria se candidatar por São Paulo, mas não conseguiu - emplacou sua mulher, Rosângela Moro (União Brasil), para a Câmara dos Deputados em SP. Ela foi eleita com 217.170 votos. Nas redes sociais, Rosângela se descreve como "conja (sic) do Sergio Moro, lavajatista, vibrante no empoderamento da mulher e na luta pelos PCDs e raros". Filiou-se ao União Brasil em março. O termo 'conja' virou modismo, após seu marido cometer escorregão em entrevista ao vivo. "O correto é cônjuge, mas o modismo pegou" - diria Paulo Flávio Ledur, professor de Português. Ah! E a expressão "PCDs e raros" se refere às pessoas com deficiência e doenças raras.

Erros, incorreções, inexatidões...