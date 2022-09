Desvio superior a R$ 1 milhão em contas da Justiça gaúcha

Dinheiro depositado em ações judiciais - que deveria ser liberado para credores em diversas outros processos - foram direcionados a contas bancárias de uma servidora do Foro de Santa Cruz do Sul (RS). Por estes ilícitos, o Ministério Público (MP) denunciou Luana Gabriela Bartz Scheffel: o desvio foi de mais de R$ 1 milhão. Na época dos fatos (setembro de 2014 até março de 2017) a servidora era oficial ajudante designada para o cargo de escrivã da 2ª Vara Cível de Santa Cruz do Sul. As acusações são as inserção de dados falsos em sistemas de informação da corte gaúcha e de peculato. Assim se chama o crime quando um servidor público se apropria ou desvia bens, em benefício próprio ou de terceiros. Conforme as conclusões da Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre, Luana Gabriela "se valia do cargo e das liberações de acessos para inserir dados falsos no sistema e conseguir que valores depositados em processos de outras varas fossem transferidos para as contas do cartório em que ela tinha o controle". Em todas as ocorrências fraudulentas - ainda conforme o Ministério Público - Luana Gabriela inseria os números das suas próprias contas bancárias, ou de sua mãe, e também de uma loja em que é sócia. Os valores variaram desde ínfimos R$ 18 até expressivos R$ 155.170,18, totalizando R$ 1.062.290,38 (valor nominal, sem correção monetária e sem juros). Na rotina da movimentação do dinheiro, penúltima etapa, os juízes que assinaram os alvarás foram induzidos a erro, e teriam chancelado as liberações financeiras em decorrência de excesso de confiança na escrivã substituta. Este detalhe é salientado pelo MP-RS. A servidora concursada pediu exoneração do cargo de oficial ajudante. Atualmente Luana Gabriela Bartz Scheffel (inscrição nº 44.017) está em "situação normal" na OAB/RS. Ela agora atua como advogada em um dos principais escritórios de Santa Cruz do Sul. Este nada tem a ver com as ocorrências fraudulentas. A 2ª Vara Criminal de Santa Cruz não presta informações sobre o porquê do "segredo de justiça". A transparência e os interesses da cidadania e da sociedade ficam em segundo plano. Uma lástima.

Inocência será provada

O Espaço Vital pediu aos advogados de defesa de Luana Gabriel Bartz Scheffel que se manifestassem. Também indagou-lhes se a servidora tinha chegado a ser presa. Os defensores Fabiane Cavalcanti e Alberto Ruttke responderam: "Não houve nenhum pedido de prisão de Luana Scheffel. O fato denunciado pelo Ministério Público será esclarecido em Juízo, quando a inocência dela será provada. E todas as demais questões serão respondidas ao longo da instrução processual". Mas a própria acusada não respondeu pessoalmente às indagações feitas pelo Espaço Vital.

Cronologia da descoberta

• Embora os fatos tenham ocorrido a partir de setembro de 2014, a Corregedoria-Geral da Justiça do Rio Grande do Sul tomou conhecimento deles, pela primeira vez, somente em 13 de julho de 2021. • Houve então uma investigação preliminar. Só mais de oito meses depois foi instaurado um processo administrativo disciplinar (PAD), cujo primeiro andamento foi em 9 de março de 2022. A partir daí houve agilidade. O PAD resultou na penalidade de demissão, aplicada em 22 de julho deste ano. Como Luana já havia pedido exoneração, foi modificada a natureza de seu desligamento da função pública; passou de exoneração a pedido, para pena de demissão. O PAD transitou em julgado em 1º de setembro. • Está em curso na comarca de Santa Cruz do Sul a ação penal contra a acusada. Estranhamente, o processo está etiquetado como sigiloso. • A radiocorredor forense informou que, na próxima semana, o Tribunal de Justiça (TJ-RS) proporá à Procuradoria-Geral do Estado que ajuíze uma ação cível contra a ex-servidora.

O que diz o tribunal

O Espaço Vital solicitou informações complementares ao TJ-RS. Perguntou-se se a corte e/ou o Estado do Rio Grande do Sul conseguiram recuperar - no todo, ou em parte - o dinheiro desviado? Buscou-se também saber "como está a questão do ressarcimento dos respectivos valores aos cidadãos que foram financeiramente prejudicados". A assessoria de imprensa respondeu parcialmente: "A investigação do Ministério Público iniciou a partir de informações encaminhadas pelo Judiciário ao MP. A ação penal tem o nº 50124057420228210026. Em outro expediente estão sendo apurados os valores para ressarcimento dos prejudicados. Já há autorização da Presidência do TJ-RS para o pagamento (R$ 1,4 milhão). O tribunal também proporá à Procuradoria-Geral do Estado o ajuizamento de ação cível, para o ressarcimento dos valores desviados".

Falsos oficiais de justiça

Sentença do juiz Roberto Schaan Ferreira, da 11ª Vara Federal de Porto Alegre, condenou três homens pelos crimes de quadrilha, usurpação de função pública e contrabando. Os crimes: Guilherme Costa Bueno, Paulo Henrique Kern e Deividi Paz Madureira, em janeiro e fevereiro de 2017, se apresentaram "cumprindo mandados de busca e apreensão em pequenos estabelecimentos comerciais em cidades da região metropolitana". Passando-se por servidores da justiça, o trio apreendia cigarros de origem paraguaia expostos à venda ou em depósitos. Os cigarros, depois, eram revendidos pelos acusados. Os delinquentes utilizavam um carro adesivado com o brasão do Poder Judiciário gaúcho e vestiam camisetas com igual identificação. Um deles portava uma carteira funcional falsificada. Guilherme foi condenado a seis anos e dois meses de reclusão. Paulo e Deividi receberam pena de três anos de reclusão, substituídas por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 10 de salários mínimos. Ninguém está preso. (Processo nº 5028341-75.2019.4.04.7100).

Na pelve, pode...

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) excluiu a avaliação negativa da culpabilidade e aplicou a redução de pena relativa ao tráfico privilegiado no caso de uma mulher. Ela tentou ingressar em um presídio do Acre com drogas escondidas na região pélvica, para levar a seu marido (prisioneiro). Segundo a ministra Laurita Vaz, "esse modus operandi é uma das formas mais comuns utilizadas para levar drogas ao interior de presídios e não demonstra maior grau de reprovabilidade". Com esse entendimento, a 6ª Turma proveu o recurso especial da acusada. Ela fora presa ao tentar ingressar na prisão com 45g de maconha e 44g de cocaína. (REsp nº 1.923.803).

398% ao ano!