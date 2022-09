Autoridade de referência?

Talvez sob o eflúvio do crescente poder legiferante do Supremo Tribunal Federal (STF), duas instituições gaúchas produziram uma raridade: um "acordo de cooperação para a atuação de juízas e juízes voluntários junto às zonas eleitorais do Rio Grande do Sul, durante as eleições de outubro". As nominatas e as quantidades não foram divulgadas. Ora, juiz eleitoral é o magistrado, no Direito brasileiro, competente para julgar as causas envolvendo Direito Eleitoral na primeira instância. Ele é um magistrado de Direito (estadual) que presta um serviço (remunerado) à Justiça Eleitoral (da União). Sem qualquer previsão legal, esses voluntários estão sendo qualificados como as "autoridades de referência em atuação auxiliar na integridade e segurança do processo de votação e apuração das eleições". Lei? Pra quê, se nem o Supremo precisa?... Uma das tarefas das "autoridades" deles seria fiscalizar se os eleitores estão adentrando às seções eleitorais portando celulares. Ué... e como fica o cidadão de bem que, a partir de 2017, acreditou no aplicativo e-Título, adotado pelo TSE para ser usado em todo o País? É um programa que traz informações sobre a situação do eleitor e local de votação, e no caso das pessoas que já fizeram o recadastramento biométrico, substitui o documento com foto na hora da votação. O perolar acordo que cria as "autoridades voluntárias de referência" foi assinado pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS), Francisco José Moesch, e pelo presidente da Ajuris, Cláudio Martinewski. As "vagas" (?) estão sendo oferecidas a magistrados da ativa e a aposentados.

O rápido apelido

A radiocorredor da Polícia Civil passa a, eventualmente, enviar potins ao Espaço Vital. Serão sobre intercorrências de fatos que tangenciam o crime. Ontem, quatro arautos desempenharam. Locutor 1 - Nossos agentes acabam de criar um novo apelido para os traficantes de drogas. Eles serão chamados de Jajá. Locutor 2 - Sim, Jajá de...já-já serão soltos pelo Nugesp do Tribunal de Justiça. Locutor 3 - Informamos que essas seis letras, que breve ficarão famosas, identificam o Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional. Locutor 4 - Com direito a discursos... O delegado de plantão então pediu licença e arrematou com uma frase: "Não há controvérsias". Os estagiários concordaram. E a rádio se calou temporariamente.

Jeitinhos defensivos

1. No mesmo contexto, a radiocorredor advocatícia reproduziu ontem conversas de criminosos e doutores (uma doutora também). Vozes (autenticidade a conferir), orientando parceiros e/ou conhecidos a inventarem acusações contra policiais militares e civis. Tal para que os agentes sejam removidos dos postos. 2. Teria chegado ao gabinete do presidente da Ordem gaúcha, Leonardo Lamachia, a informação de que "estratégia semelhante está sendo usada em algumas comarcas para livrar suspeitos da prisão quando eles comparecem às audiências de custódia". Os presos estariam alegando agressões ou ilegalidades durante suas capturas para serem soltos pelos Nugesps, ou para desencadearem investigações, por parte das corregedorias, contra os policiais envolvidos nas ações de combate ao crime organizado.

Pós-graduação irregular

O Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região manteve a condenação de duas instituições de ensino que ofereceram cursos de pós-graduação irregulares. As rés devem indenizar os ex-alunos que se formaram durante os anos de 2006 a 2013. A ação é contra as empresas Associação Educacional Frei Nivaldo Liebel Ltda. e Centro Educacional Geração 21 Ltda. (ME) e decorrem de investigações do Ministério Público Federal. Ele apontou irregularidades em cursos de educação oferecidos na região de São Miguel do Oeste (SC), concluindo que "os cursos não eram certificados junto ao Ministério da Educação". Sentença da 1ª Vara Federal de São Miguel do Oeste já determinara que as instituições de ensino devem notificar todos os ex-alunos sobre as irregularidades e pagar indenização por danos morais e materiais para cada um deles. No julgamento do recurso, a relatora Vânia Hack de Almeida, considerou que "a oferta dos cursos de forma irregular impede a convalidação dos certificados emitidos, obstando, em razão disso, a utilização dos mesmos como prova da formação recebida pelo seu titular". (Processo nº 5000497-82.2017.4.04.7210).

Sociedade uniprofissional

Independentemente do teor do contrato social, as sociedades constituídas por advogados são consideradas "uniprofissionais, sem natureza mercantil, em que é vedado o exercício de atividade estranha à advocacia". Elas respondem ilimitadamente pelos danos causados aos clientes, por força de lei, de modo a atender os requisitos necessários ao regime diferenciado de tributação (art. 9º, parágrafos 1º e 3º, do Decreto Lei nº 406/68). Este foi o fundamento adotado pela juíza Lais Helena Bresser Lang, da 2ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo. A sentença reconheceu o direito do escritório Marcos Meira Sociedade Individual de Advocacia ao enquadramento como sociedade uniprofissional. Assim, a banca advocatícia poderá recolher tributos nos termos do regime especial. O enquadramento retroagirá à data do primeiro pedido administrativo feito pelo escritório, com anulação de eventual auto de infração lavrado. (Processo nº 1015686-84.2022.8.26.0053).

Futebol e seus milhões

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu, semana passada, não ser competente para processar e julgar a ação de execução movida pelo Atlético-MG contra o cidadão Frederico Chaves Guedes. Trata-se do ex-futebolista Fred, 39 anos de idade. Desde 2021, o Galo busca receber multa por quebra de contrato após o jogador deixar o clube para acertar com o Cruzeiro, em 2017. A estimativa é que o valor em discussão, atualizado, chegue aos R$ 30 milhões. A partir de agora, o caso irá para a Justiça do Trabalho de Minas Gerais.

Última a saber

Na comarca de Araranguá (SC), um homem foi condenado na sexta-feira pela morte da esposa após lhe transmitir HIV conscientemente. O Tribunal do Júri concluiu que "sabendo que era soropositivo antes mesmo do casamento, o cônjuge nunca informou a vítima sobre sua condição, tendo mantido relações sexuais com ela sem usar preservativo ao longo de todo o relacionamento". Ela morreu 10 dias depois do internamento hospitalar. A pena será de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A propósito

Recente julgamento do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela configuração, em tese, de crime de "lesão corporal gravíssima por enfermidade incurável". Nesse caso, a mulher contaminada com HIV pelo ex-parceiro não chegou ao óbito. O julgamento determinou o prosseguimento da ação penal, para verificar "a intenção do agente em transmitir ou não o vírus e seus resultados".

É grupo! Quem responde?