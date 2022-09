Sob nova direção

As láureas e as restrições a Rosa da Rosa

Rosa Weber foi aprovada em 1º lugar no vestibular para a Faculdade de Direito da Ufrgs, em 1967. Concluiu o curso em 1971, também em 1º lugar, recebendo a láurea acadêmica Professor Brochado da Rocha. Foi auxiliar de protocolo da Inspetoria Seccional do Ministério da Educação, em Porto Alegre, a partir de 1968. Depois, assistente superior da Secretaria da Administração do Estado do Rio Grande do Sul, de 1974 a 1975; e auditora-fiscal concursada da Delegacia Regional do Trabalho do Estado do Rio Grande do Sul, de 1975 a 1976.

Ingressou na magistratura em 1976, por concurso, como juíza do trabalho substituta. Em 1991 tornou-se desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 4ª Região. Em 2005, foi indicada pelo presidente Lula para ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST), a partir de lista tríplice votada pelos integrantes do próprio tribunal, para vaga destinada a juiz de carreira. Após sabatina, seu nome foi aprovado no plenário do Senado Federal por 44 votos a favor e 7 contrários. A posse no TST foi em 21 de fevereiro de 2006.

Em 8 de novembro de 2011 foi indicada pela presidente Dilma Rousseff para a vaga aberta com a aposentadoria da ministra Ellen Gracie Northfleet, no STF. Após sabatina, teve seu nome aprovado na CCJ por 19 votos favoráveis e 3 contrários. Em 13 de dezembro o plenário do Senado, por maioria, ratificou a aprovação: 57 x 14 votos, e uma abstenção. Dois senadores foram contrários: Demóstenes Torres (que acabou cassado em 11 de julho de 2012) e Pedro Taques. Eles afirmaram que Rosa Weber não demonstrou ter a exigência constitucional de "notável saber jurídico", por não responder várias perguntas formuladas pelos senadores. Dentre os que defenderam a indicação, o senador Marcelo Crivella disse ter enxergado na ministra "um apurado entendimento do espírito da lei"; o senador Pedro Simon avaliou que "Rosa Weber esteve tímida e tensa durante a sabatina", mas elogiou seu currículo; e o senador José Pimentel salientou que "o saber jurídico da candidata ao STF já fora verificado em sabatina anterior, quando ela fora aprovada como ministra do TST".

Empossada em 19 de dezembro de 2011, é a terceira mulher a integrar a Suprema Corte; as duas primeiras foram Ellen Gracie, a quem Rosa Weber substituiu, e Cármen Lúcia, que ainda exerce o cargo. Dentre elas, Rosa é a primeira magistrada de carreira. Filha do médico José Júlio Martins Weber e da pecuarista Zilah Bastos Pires, Rosa Weber é casada com Telmo Candiota da Rosa Filho, procurador do Estado do RS aposentado, com quem tem dois filhos.

Anteriormente, a nova presidente do Supremo era conhecida por seu nome de casada, Rosa Maria Weber Candiota da Rosa. À época, alguns críticos a nominavam como Rosa da Rosa.