Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 09 de Junho de 2026 às 18:28

Sicredi Origens inaugura agência na Restinga

Fernando Albrecht/Especial/JC
Compartilhe:
Fernando Albrecht
Os porto-alegrenses, que raramente saem dos seus bairros e da cidade, não conhecem nem a Zona Sul, levariam um choque ao viajar - o termo é este mesmo - para a Restinga. Em horário normal de carro leva-se em torno de 55 minutos. E é neste bairro que o Sicredi Origens inaugurou ontem sua nova agência (matéria nesta edição). Pelo tamanho da fachada, dá para ver que é muito grande, incluindo um auditório e uma sala de aula para a comunidade, que se orgulha em morar lá.  

Notícias relacionadas