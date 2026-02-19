Porto Alegre,

Publicada em 19 de Fevereiro de 2026 às 18:50

O lucrativo mercado de cuidados com animais

A Nestlé anunciou que vai vender sua linha de sorvetes e focar mais em outros nichos, como o de cuidados com os animais. Difícil encontrar uma família sem seu animal de estimação. E passear com ele é uma obrigação. A empresa entrou em Porto Alegre em 1957, com seu Chicabon, um picolé cremoso de chocolate que fez enorme sucesso. Não à toa a Nestlé entra nesse lucrativo ramo. O mercado pet brasileiro faturou R$ 77 bilhões em 2024, com crescimento de 12% em relação ao ano anterior. O segmento de pet food lidera esse avanço, movimentando R$ 42,3 bilhões.  

