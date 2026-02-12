Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 12 de Fevereiro de 2026 às 00:25

Vagas preocupações

Compartilhe:
Jornal do Comércio
Gestores dos maiores fundos de investimento estiveram reunidos para analisar os recentes acontecimentos no País. Um deles disse que há uma "instabilidade institucional" após os casos Master e Reag. Talvez se referisse aos ataques do Tribunal de Contas da União (TCU) ao Banco Central. A verdade é que tem muita linguiça debaixo desse pirão.

Notícias relacionadas