Começo de Conversa

Publicada em 11 de Fevereiro de 2026 às 18:54

Como se refrescam os gatos na Fronteira Oeste

Fabíola Freire Albrecht/Especial/JC
Mustafa e Óli são dois bichanos que usaram um pouco de frescor da pia do banheiro de uma casa, em uma cidade da Fronteira Oeste, para escapar do calor de 37 ºC. A senhora que enviou a foto explicou que Mustafá é o pai do Rei Leão, do filme que fez e ainda faz sucesso, personagens que a criançada adora. Se a meteorologia estiver certa, a partir de hoje muda o padrão atmosférico e voltam as chuvas, e o calorão vai para o quinto dos infernos, que é o lugar onde nasceu.

