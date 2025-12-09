Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 09 de Dezembro de 2025 às 18:32

Montenegro terá uma mesa diretora composta só por mulheres

Câmara de Vereadores de Montenegro/divulgação/JC
Compartilhe:
Fernando Albrecht
Pela primeira vez em 152 anos, a Câmara de Vereadores de Montenegro terá uma mesa diretora exclusivamente composta por mulheres. A saber: presidente Ana Paula Machado (Podemos), vice-presidente Fabrícia de Souza (Republicanos), 1ª secretária Josi Paz (PP) e 2ª secretária Rivi Bühler (MDB).

Notícias relacionadas