Porto Alegre,

Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Publicada em 08 de Dezembro de 2025 às 21:05

O lindo flamboyant ao pé da escadaria da Igreja das Dores

gilberto jasper/divulgação/jc
Trazida por Dom João VI para o Brasil, a árvore flamboyant é considerada uma das mais bonitas do mundo. Embora o nome tenha surgido na França, ela é nativa de Madagascar. Ano passado, elas  quase não floriram na cidade. Esta da foto está aquerenciada no pé da escadaria da Igreja das Dores, no Centro Histórico.

