O bom filho à casa torna

Porto Alegre,

Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Publicada em 21 de Novembro de 2025 às 00:25

pg3 Ex-governador José Ivo Sartori

TANIA MEINERZ /JC
O bom filho à casa tornaO ex-governador José Ivo Sartori deu uma banda pela Assembleia Legislativa, casa que já o abrigou como deputado. Teoricamente, o gringo não pretende voltar à política, mas sabem como é a história do cachorro comedor de ovelha...
