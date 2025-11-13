Porto Alegre,

Fernando Albrecht

Publicada em 13 de Novembro de 2025 às 00:25

Olivicultura

O Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva) avança na criação de um centro de referência em pesquisas focado na olivocultura. O projeto nasce como mais um esforço para dar suporte aos produtores brasileiros e integrará universidades gaúchas, produtores associados à entidade e as Secretarias de Inovação e Agricultura do Estado.
