Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 13 de Novembro de 2025 às 00:25

Reitor Emérito

Compartilhe:
Jornal do Comércio
A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) concedeu o título de Reitor Emérito ao Ir. Joaquim Clotet, em reconhecimento à sua contribuição decisiva para o desenvolvimento acadêmico, científico e institucional da Universidade durante seu período como reitor, de 2004 a 2016.
A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) concedeu o título de Reitor Emérito ao Ir. Joaquim Clotet, em reconhecimento à sua contribuição decisiva para o desenvolvimento acadêmico, científico e institucional da Universidade durante seu período como reitor, de 2004 a 2016.

Notícias relacionadas