Ressurgiram as agulhas para desentupir queimadores de fogão

De vez em quando ressurgem profissões antigas que pareciam extintas. É o caso do vendedor de agulhas para desentupir queimadores de fogão a gás. Em décadas passadas, era uma incomodação para as donas de casa, porque os resíduos se acumulavam nos bocais e prejudicavam sobremaneira o cozimento. O cidadão da foto entrou na padaria do Mercado Público e mostrou que é seu próprio outdoor.









O que rola por aí I

As pesquisas sobre o governo Lula têm coincidido com poucas diferenças sobre a aprovação do governo e a rejeição do presidente. O mais recente trabalho do Instituto Paraná mostra que houve um aumento na desaprovação e uma pequena queda na aprovação, 50,9% e 45% respectivamente. A desaprovação vinha caindo, mas voltou a aumentar em seguida da manifestação dele dizendo que traficante também era vítima como o usuário de drogas, e seu silêncio e depois a crítica, sobre a operação policial na Favela do Alemão.

O que rola por aí II

Vamos deixar de hipocrisias, a grande maioria do povão aplaudiu a operação e seu resultado. Fica todo mundo cheio de dedos para falar do óbvio ululante ou não tem a mínima ideia de como a vox populi pensa do tráfico. É a velha questão da falta de conversa de bar. Há uma dicotomia entre o pensamento oficial e o politicamente correto expresso nos meios de comunicação. Podemos ter certeza que será um dos pontos fortes na campanha eleitoral de 2026, ela e as facções. Aliás, as facções já fincaram os dois pés na Amazônia.

Posto de observação

pg3 Posto de observação da B< na Esquina Democrática Fernando Albrecht/Especial/JC

A aproximação das festas de fim de ano aumenta consideravelmente o fluxo de pessoas no Centro. Via de consequência, ladrõezinhos são atraídos, e a Brigada Militar montou este posto de observação com uma vista privilegiada do PM que fica no posto. A cor amarela do guarda-sol já é um aviso aos meliantes.

Por falar em meliantes...

Os pivetes de antigamente diminuíram ou até preferem lavouras mais produtivas. Há anos que o alvo da cobiça são celulares, mas há o porém de sempre. Uma das causas da queda de ocorrências na cidade em geral e no Centro, em particular, é o cerco das câmeras de vigilância. E eles sabem disso.

Consulado da Itália terá nova sede

Foram iniciadas oficialmente as obras para a construção da nova sede do Consulado Geral da Itália em Porto Alegre. O canteiro avança rapidamente na Cidade Baixa, sob a direção do arquiteto Lorenzo Fantoni. Segundo informações divulgadas no Instagram do consulado, a entrega está prevista para o primeiro semestre de 2026.

A expectativa sobre Olímpico

A partir da nota publicada na coluna ontem, o repórter Cássio Fonseca palmilhou a região do antigo estádio do Grêmio para ver a situação das ruas e avenidas do entorno do complexo desportivo desativado. Encontrou comerciantes desesperançosos, que relataram queda no movimento e reiteradas tentativas de furto. Muitas placas de Aluga-se e relatos de insegurança. A expectativa é pela demolição do Olímpico e uma nova página para aquela área da cidade.

Estadista X político comum