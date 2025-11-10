A horta urbana que alegra a Av. Carlos Gomes

Caiota, caxixe, machucho, machuchu, maxixe, nachuchu, mas pode me chamar de chuchu ou xuxu, tanto faz. Essa vistosa plantação na avenida Carlos Gomes entre as ruas Luiz Manoel Gonzaga e Bagé une o útil ao agradável - para quem gosta de chuchu. Tem lá seus adeptos, embora a maior parte ache que ele não tem gosto.



Para poucos I

Certo, a COP 30 levou um bocado de gente importante para Belém do Pará, mas há que se considerar que as 109 sugestões para diminuir o prejuízo ao meio ambiente por enquanto são apenas cartas de intenções. Seria sonhar muito alto que os países do planeta as aceitassem e substituíssem os combustíveis fósseis sem ter alternativa viável.

Para poucos II

Vamos a um teste prático. Pergunte a qualquer pessoa comum do que trata a COP30. Quando muito, dirá que tem a ver com clima, e só. Mesmo pessoas de renda que as coloca como classe média, de média para cima, ainda colocam papel higiênico usado no lixo descartável, como disse uma recicladora da Vila Bom Jesus, sem falar que muita gente só tem uma lixeira.

Casa do Pão de Queijo na Galeria Chaves

Pastel, sanduíche farroupilha, pizza em fatias, empada de frango, dava para fazer uma lista dos lanches preferidos do porto-alegrense. Porém - e sempre tem um -, de tão óbvio, o pão de queijo já faz parte da paisagem. Franquia paulista com 42 anos de mercado, a Casa do Pão de Queijo abriu loja na Galeria Chaves.

Abelhas de muda

Com o ciclone extratropical, com ventos fortíssimos e muita chuva, as colmeias perderam seus lares e procuraram abrigo em locais secos e protegidos. Um deles foram apartamentos em Porto Alegre, como no bairro Independência. Se a rainha sobreviveu, as abelhas não morreram. Caso contrário, houve morte coletiva do enxame. Então, se o mel subir de preço, já sabem o motivo.

Cidadão Garbarski

Fundador da ImpreSul, maior gráfica do sul do País, Angelo Garbarski será agraciado com o Título de Cidadão Emérito de Porto Alegre. A Sessão Solene ocorre às 19h do dia 11 de novembro, no Plenário Otávio Rocha da Câmara Municipal.

Aversão ao risco

O Bitcoin enfrenta um período de forte instabilidade. Depois de alcançar a máxima histórica de US$ 125 mil em outubro de 2025, a maior criptomoeda do mundo passa por uma sequência de quedas acentuadas, voltando a ser negociada abaixo dos US$ 100 mil na sexta-feira passada. Ainda é uma caixa-preta, não lastreada na economia real.

Queixa de leitor

"Não se fala mais em tarifaço", é queixa de um leitor. Por um lado parece - parece - que negociações estão em curso. Por outro, o caso da Favela do Alemão e COP 30 absorvem as redações. E muitas empresas atingidas procuraram e acharam outros compradores.

Voto Distrital

O voto distrital misto voltou à pauta da Câmara dos Deputados, impulsionado por uma articulação do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB). Calma, não é pra já. Prevê a adoção do novo modelo eleitoral a partir de 2030 e reacende o debate sobre uma reforma política mais ampla no País.

A redução dos aeroclubes sem fins lucrativos