A beleza do viaduto Otávio Rocha

Como na música que exalta a Escola de Samba Mangueira e como na física quântica, tudo depende do observador. O viaduto Otávio Rocha, na avenida Borges de Medeiros, e o cenário que o cerca ficam bonitos especialmente pela ausência das abomináveis pichações dos desmiolados que têm palha na cabeça, em vez de produzir arte nos prédios. Se olharmos o mesmo cenário abaixo do umbigo, é desolador.





Se reelege ou não...

Hoje Lula provavelmente se reelegeria. Daqui a um ano não se sabe. Distribuir esmolas para o povão camufladas de programas como o Bolsa Família é como dar droga para um viciado. Se os beneficiados sentirem que o custo de vida come, o ganho devora o benfeitor. Basta olhar como o dinheiro anda mais curto que coice de porco.

...é a grande dúvida

O povão quer cada vez mais esmolas, e o presidente Lula dá sem medir as consequências fiscais, porque gasta mais do que ganha. Deveria estar com as orelhas em pé. Além do desequilíbrio fiscal, em 2026 teremos mais inflação. As pesquisas mostram que ele tem entre 49% e 52% de rejeição. O que o beneficia é a bagunça do lado conservador.

Procura-se

De um empresário do varejo na reunião-almoço do MenuPOA de ontem: "Tenta encontrar funcionários. Sobram empregos, faltam candidatos. Os 'Bolsa Família' quebram o galho, então, por que trabalhar? Além do mais, o tempo médio em que um jovem até 24 anos fica em um emprego é 112 dias."

Mais do mesmo

Fala a Fiergs: "A perda de dinamismo no 3º trimestre refletiu o resultado negativo da indústria extrativa e o fraco desempenho da indústria de transformação".

Lá e cá

Cada um com seu cada qual. Se o Rio de Janeiro tem o PCC e o CV, Porto Alegre tem Os Manos e os Bala na Cara. No primeiro deram um chega pra lá.

O furo é pior adiante

Presentes na reunião-almoço da CIC Caxias, o economista-chefe da Fiergs, Giovani Baggio, e o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, alertaram para um quadro de desequilíbrio fiscal e desaceleração da economia para 2026 e 2027.

Tudo bem, tudo certo, mas...