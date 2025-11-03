Natal Luz ganha pinheiro enfeitado com confeitos

A decoração do 40° Natal Luz de Gramado ganhou um toque ainda mais autêntico neste sábado, com a realização do Tannenbaumfest, com decoração de 34 pinheirinhos ao longo da avenida Borges de Medeiros, a principal da cidade. Estreante no evento, a empresa Ivanete Confeitaria decorou seu pinheiro com cupcakes, panetones e biscoitos.





Mapa Econômico do RS

O último evento de 2025 do projeto Mapa Econômico do Rio Grande do Sul acontece nesta quinta-feira, a partir das 17h, na Fiergs. A iniciativa do Jornal do Comércio faz um mapeamento das cadeias produtivas nas diferentes regiões do Rio Grande do Sul. A novidade do encontro que será realizado em Porto Alegre é que, além do painel para discussão com lideranças, será apresentado um resumo dos dados coletados e analisados no projeto Mapa Econômico do RS.

O médico do Chat

Um médico consultou o Chat GPT se deveria operar a coluna, porque sentia dores ao caminhar. Colocou todos os dados pessoais, peso, altura, idade e de quantos em quantos metros a dor surgia. O Chat respondeu que sim. Mas ele se esqueceu de colocar que as dores sumiam quando ele descansava um pouco. Nova consulta e a resposta: "não operar".

Fora do contexto

O Supremo Tribunal Federal (STF) informou que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vai mapear as facções. Ora, o CNJ é um órgão de controle interno, e não lhe cabe tal função. Pelo menos é o que está escrito na Constituição.

Na maior responsa

Sensibilizar os jovens sobre a responsabilidade de conviver com os pets e refletir sobre cuidados, respeito e adoção de animais são objetivos do programa "Meu Pet Minha Responsa", desenvolvido pela prefeitura de Arroio do Meio, no Vale do Taquari, a partir de ações nas escolas. A iniciativa mostra à gurizada a importância de mudanças de comportamento com a adoção de animais.

Coitados dos traficantes

A vereadora Karen Santos (PSOL) condenou a megaoperação policial no Rio de Janeiro. Afirmou em sessão plenária da Câmara Municipal da capital gaúcha, no dia 29 de outubro, que traficantes envolvidos na "cadeia produtiva" de facções criminosas armadas, como o Comando Vermelho, "são trabalhadores megaexplorados". Saiu no site O Antagonista.

Xerife em campo

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) tomou uma série de medidas para reforçar o combate a fraudes, golpes digitais e esquemas de lavagem de dinheiro no sistema financeiro. As diretrizes são uma tentativa de ampliar o combate a contas bancárias laranjas e outros crimes, bem como as chamadas contas frias, que são aquelas abertas nas instituições financeiras sem conhecimento do titular.

O fazer filosófico

Sandro Trescastro Bergue, auditor do Tribunal de contas do Estado (TCE-RS) lança hoje, às 15h, o livro "Imagens do fazer filosófico: metáforas para o estudo de filosofia e ética aplicada na administração pública". No Espaço Conexões, na sede do Tribunal.

A quem interessa?

O Senado instala hoje a CPI do Crime Organizado. Vão apurar, se é que vão apurar, o que as polícias já sabem. É pura figuração. O que suas excelências deveriam apurar é por que a Câmara dos Deputados hesita em taxar as bets.

Frota de helicópteros