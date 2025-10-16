O empresário e sua cadeira de rodas

A recente adulteração com adição de metanol de destilados é apenas mais uma conta de um rosário de falsificações, desde tênis, roupas de grife e relógios. Certa vez, nos anos 1980, falsificaram até um PM que fingia anular uma multa por estacionamento irregular no entorno da Praça do Portão. Sim senhores, somos vocacionados. Nós anos 1970, falsificava-se uísque, a bebida da moda.
Bebia-se este destilado como aperitivo antes do almoço, no final da tarde, e havia soldados da bebida que faziam hora extra adentrando a noite e madrugada. As marcas nacionais mais comuns eram o Old Eight o Drury 's e o mais caro, o Natu Nobilis. Os estrangeiros mais comuns eram o JB, o Joãozinho Caminhante rótulo vermelho, só para quem podia, e o Johnny Walker rótulo preto, por isso muito adulterados - às vezes com iodo em álcool de cereal. É preciso entender que o imposto sobre bebidas importadas era um absurdo. Até o humilde Drury 's, que era o piorzinho, era muito visado. Em boates da paulicéia desvairada, os químicos do mal não faziam prisioneiros.
Uma reportagem da Veja sobre as alegres noites do Rio e São Paulo mudou o foco quando um casal de repórteres descobriu um Monks, um escocês famoso, que era frio, vendido em botija de barro quando não havia essa versão. Conteúdo, rótulo e até a válvula de segurança eram mais frios que retaguarda de pinguim sentado em gelo seco. A ressaca posterior era medonha. Nas novelas da Globo atores bebiam o que parecia um scotch legítimo, mas era chá. Nos filmes americanos era o marvado mesmo. Pobre, que bebe canha, pelo menos não levava sustos.
Na rua Cristóvão Colombo, depois da esquina com a Ramiro Barcelos, havia uma boate chamada Sans Chiquê. A gerente atendia pelo apelido de Verinha Biônica. Certo sábado, um garçom chegou esbaforido ao balcão, uma visita importante queria o uísque Cutty Sark. Havia só uma garrafa, que insistia em não abrir. No desespero, o garçom pegou uma grande faca de cozinha para tirar toda a cápsula, incluindo o dosador. Para surpresa geral, saiu todo o gargalo. Ao lado, lutando contra a lei da gravidade, um pinguço deu o veredito.
- Pra tirar eu já vi, queria saber como botaram.
A propósito da foto e nota de ontem, sobre a ocupação do prédio do INSS invadido pelo MSTS, leitor lembra que ele não possui chuveiros, exceto no vigésimo terceiro andar. Tampouco cozinha. Tanto luz como água sempre foram problema (fiação e encanamentos). Como os invasores fazem para morar nestas condições?
Impressiona a quantidade de vigaristas com acesso a dados pessoais informados a órgãos do governo. Assim que alguém se inscrever como microempreendedor no MEI, chovem mensagens para se credenciar e pagar por inscrição em entidade desconhecida que protege a marca e outra que auxilia na emissão de nota fiscal. Pior: duas horas depois vem uma cobrança da empresa.
Um presidente da República se reúne com ministros da mais alta Corte para tratar do sucessor de um que se aposentou. Onze deles foram nomeados em três mandatos, que costumam nadar a favor da corrente do partido do seu benfeitor. Fica a impressão de um convescote só para iniciados.
A terceirização das atividades empresariais está tão espalhada que hoje lavanderia manda lavar roupa em outra lavanderia. Por isso o preço está tão alto.