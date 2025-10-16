O empresário e sua cadeira de rodas

O empresário Alcides Sanvicente sofreu amputação das duas pernas, mas nem por isso se entregou aos queixumes. Depois de fisioterapia, que ainda faz, resolveu se encaixar na mobilidade urbana, e foi até o Z Café da Padre Chagas botar a conversa em dia. Sua cadeira de rodas elétrica faz tudo que um carro faz e mais um pouco. Tem ré e só falta o pisca.

O empresário Alcides Sanvicente sofreu amputação das duas pernas, mas nem por isso se entregou aos queixumes. Depois de fisioterapia, que ainda faz, resolveu se encaixar na mobilidade urbana, e foi até o Z Café da Padre Chagas botar a conversa em dia. Sua cadeira de rodas elétrica faz tudo que um carro faz e mais um pouco. Tem ré e só falta o pisca.

Vocação para falsificações

A recente adulteração com adição de metanol de destilados é apenas mais uma conta de um rosário de falsificações, desde tênis, roupas de grife e relógios. Certa vez, nos anos 1980, falsificaram até um PM que fingia anular uma multa por estacionamento irregular no entorno da Praça do Portão. Sim senhores, somos vocacionados. Nós anos 1970, falsificava-se uísque, a bebida da moda.

Bebia-se este destilado como aperitivo antes do almoço, no final da tarde, e havia soldados da bebida que faziam hora extra adentrando a noite e madrugada. As marcas nacionais mais comuns eram o Old Eight o Drury 's e o mais caro, o Natu Nobilis. Os estrangeiros mais comuns eram o JB, o Joãozinho Caminhante rótulo vermelho, só para quem podia, e o Johnny Walker rótulo preto, por isso muito adulterados - às vezes com iodo em álcool de cereal. É preciso entender que o imposto sobre bebidas importadas era um absurdo. Até o humilde Drury 's, que era o piorzinho, era muito visado. Em boates da paulicéia desvairada, os químicos do mal não faziam prisioneiros.

Uma reportagem da Veja sobre as alegres noites do Rio e São Paulo mudou o foco quando um casal de repórteres descobriu um Monks, um escocês famoso, que era frio, vendido em botija de barro quando não havia essa versão. Conteúdo, rótulo e até a válvula de segurança eram mais frios que retaguarda de pinguim sentado em gelo seco. A ressaca posterior era medonha. Nas novelas da Globo atores bebiam o que parecia um scotch legítimo, mas era chá. Nos filmes americanos era o marvado mesmo. Pobre, que bebe canha, pelo menos não levava sustos.

Na rua Cristóvão Colombo, depois da esquina com a Ramiro Barcelos, havia uma boate chamada Sans Chiquê. A gerente atendia pelo apelido de Verinha Biônica. Certo sábado, um garçom chegou esbaforido ao balcão, uma visita importante queria o uísque Cutty Sark. Havia só uma garrafa, que insistia em não abrir. No desespero, o garçom pegou uma grande faca de cozinha para tirar toda a cápsula, incluindo o dosador. Para surpresa geral, saiu todo o gargalo. Ao lado, lutando contra a lei da gravidade, um pinguço deu o veredito.

- Pra tirar eu já vi, queria saber como botaram.