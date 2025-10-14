Melo pega carona para vistoriar nova motofaixa

A EPTC realizou vistoria da nova sinalização implantada para a motofaixa da avenida Assis Brasil, Zona Norte de Porto Alegre. O projeto foi implementado no sentido Centro-bairro da via, a partir do cruzamento com a avenida Joaquim Silveira, no bairro Sarandi. O prefeito Sebastião Melo acompanhou (na foto de carona, com um agente da EPTC).



Quem avisa amigo é

Com a multiplicação de vídeos e publicações enganosas nas redes sociais prometendo "limpar o nome sem pagar" ou "aumentar a pontuação de crédito em 24 horas", a Serasa faz um alerta: a desinformação sobre finanças pode levar consumidores a cair em golpes. É preciso encarar uma dura realidade, o povo cai como um patinho em golpes facilmente identificáveis.

O ataque da mordida

Quanto mais o povo está pelado, mais pedidos de dinheiro recebem. Além dos mendigos e moradores de rua, toda sorte de pessoas com deficiência pedem grana. Chega-se em casa e entre um programa e outro surgem pedidos de doação nacionais e internacionais sem que se saiba se o dinheiro vai mesmo por uma causa justa. E o povo, quem vai doar dinheiro para ele?

Tragédia em 2 atos

pg3 Loja incendiada na avenida Independência Fernando Albrecht/especial/jc

Esta pequena lancheria na avenida Independência foi incendiada por sem-teto rival de um que estava abrigado sob a marquise. E ainda quebraram alguns vidros. O triste é que há meses o dono da lancheria foi assassinado por assaltantes. Ô cidade triste. Por trás das estatísticas oficiais escondem-se centenas de tragédias iguais ou piores que essa.

A saída, onde fica?

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está dando tratos à bola para descobrir uma fórmula para substituir as perdas de R$ 46 bilhões que deixou de ganhar com a rejeição de MP pela Câmara dos Deputados. Ora, ora, nenhum mistério. Vai aumentar a carga tributária "duela a quem duela".

Onde estás que não te vejo...

...futebol brasileiro. A seleção canarinho perder de virada para a seleção do Japão é uma amostra que ele sumiu. Ou está em clubes europeus e árabes.

...e uma história do Zildo

. Ariel Farias/Camejo Comunicação